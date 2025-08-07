Спряха акцията за черния леопард до Шумен

Акцията по издирването на черния леопард, за когото имаше сигнали, че се движи свободно край Шуменското плато, официално е прекратена. Това съобщи говорителят на Областната управа в Шумен Милка Павлова пред вестник „България Днес“.

„На този етап не се извършват обходи от допълнителни екипи. Има поставени табели, които предупреждават хората, посещаващи района, да бъдат внимателни. Нямаме нови сигнали за леопарда, които да налагат допълнителни действия“, заяви тя.

След месец на активно издирване и засилено полицейско присъствие, специалните екипи вече не патрулират в района. Единствено редовни полицейски патрули продължават да обхождат терена, но не заради хищника, а за да следят за спазване на ограниченията за движение с моторни превозни средства. Те са в сила всеки ден от 18:00 до 21:00 часа, заради безопасността на спортуващите в района.

Сигналът, който предизвика тревога сред жителите и институциите, се появи на 19 юни, когато в социалните мрежи беше разпространено видео с предполагаем черен леопард в района на Шуменското плато. Последният регистриран сигнал за голямата котка е от преди около месец, като според очевидци, животното било видяно в добре осветен участък при стъпалата в подножието на паметника „Създатели на българската държава“.

Независимо от спирането на акцията, присъствието на леопарда вдъхнови местните власти да създадат нов туристически маршрут под името „По стъпките на черния леопард“. Проектът включва пешеходни и велосипедни маршрути, подобрена инфраструктура около пещерата „Бисерна“, както и обозначаване на местата, на които е имало сигнали за появата на хищника.

Милка Павлова увери, че в района продължават да се провеждат различни културни и спортни събития. „Няма причина да бъдат отменяни. Последното голямо събитие беше състезание по планинско бягане, проведено на 3 август“, посочи тя.

В допълнение, Община Шумен реши да подкрепи търговците и наемателите на търговски обекти в засегнатия район, като опрости наемите им за месеците август, септември и октомври. Мярката цели да компенсира загубите, причинени от ограниченията, въведени в края на юни заради потенциалната опасност от хищника.

Сагата с черния леопард остана в общественото внимание повече от месец и вдъхнови поредица от интернет колажи и истории, но към днешна дата, властите нямат основания да подозират, че животното все още се намира в района.