Последен ден преди двойното обозначение на цените в лева и евро да стане задължително

Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги – и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро, пише NOVA.

Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на дисплея на колонката за зареждане сумата ще е само една.

След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, изискването на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.

