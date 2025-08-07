  • Instagram
Нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата

Нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) започват нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Борислав Гуцанов и председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова ще представят видеоклипове, в които на достъпен език лекари разказват за вредите от употребата на тези субстанции. На събитието ще бъдат представени и актуални данни за действията на структурите на Министерството на труда и социалната политика срещу това явление.

Видеата са изработени от ДАЗД и надграждат Националната кампания за превенция на употребата на забранените вещества в ранна възраст, която институцията организира през миналата учебна година в училищата.

В събитието за представяне на клиповете ще се включи едно от звездните лица на кампанията – вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова, както и лекари – участници във видеата, представители на Съвета на децата, директори и учители, посочиха от министерството.

Няма психоактивно вещество, което да не даде отражение върху тялото или върху психиката“, „Техният ефект е кратък, измамен и за жалост болестотворен“, „Няма как да връщаме времето назад“, „Винаги печалбата след това става загуба“, са част от посланията на лекарите към младите хора, аргументирани с истории от тяхната медицинска практика.

В края на юли парламентът прие, че продажбата на райски газ на деца ще се наказва с лишаване от свобода до четири години и глоба.

