Повече слънчеви часове днес

През деня в четвъртък ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Над останалата част от страната ще е разкъсана и висока.

Дневните температури ще бъдат между 32°C и 34°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 28°C–29°C. След обяд вятъра в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, прогнозират от Meteo Balkans.

Времето в София

През деня времето ще е с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 28°C- 29°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност, а след обяд и с купесто-дъждовна. На места из Рило-Родопската област, Западна Стара планина и Странджа валежите ще са проливни!

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 23°C, а на 2000 м – около 16°C. Ще духа слаб до умерен източен вятър, с тенденция да се ориентира от североизток.

Времето по Черноморието

През деня ще е слънчево. Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27°C и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Ще започне и ново повишение на температурите.