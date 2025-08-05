Морето взе нова жертва: Млад мъж се удави в Несебър
21-годишен мъж от Шумен се е удавил в района на плаж "Вая“ в местността Иракли. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:30 часа в Районно управление – Несебър, съобщиха от ОДМВР - Бургас.
По данни на очевидци шумналията влязъл във водата около 13:00 ч. предишния ден и изчезнал в бурното море. Тялото е транспортирано до отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата:
- » Жесток побой над мъж пред магазин в Несебър
- » Скандал! Несебър остана без градска художествена галерия, художниците - на протест
- » Серия от земетресения край Несебър
Коментирай
Най-четено от Общество
МОН предлага повече математика и български език в гимназиите09:15 04.08.2025 | Образование
Последно от Общество