Морето взе нова жертва: Млад мъж се удави в Несебър

21-годишен мъж от Шумен се е удавил в района на плаж "Вая“ в местността Иракли. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:30 часа в Районно управление – Несебър, съобщиха от ОДМВР - Бургас.



По данни на очевидци шумналията влязъл във водата около 13:00 ч. предишния ден и изчезнал в бурното море. Тялото е транспортирано до отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия.



По случая е образувано досъдебно производство.