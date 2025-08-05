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Морето взе нова жертва: Млад мъж се удави в Несебър

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Морето взе нова жертва: Млад мъж се удави в Несебър

бТВ
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21-годишен мъж от Шумен се е удавил в района на плаж "Вая“ в местността Иракли. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 14:30 часа в Районно управление – Несебър, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

По данни на очевидци шумналията влязъл във водата около 13:00 ч. предишния ден и изчезнал в бурното море. Тялото е транспортирано до отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ - Бургас за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.

#Несебър

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