The Telegraph: Тръмп разкри "ядрения блъф" на Русия с рискован театрален трик

Американският президент Доналд Тръмп нареди разполагането на две ядрени подводници по-близо до Русия, отговаряйки на ядрената реторика на бившия руски президент Дмитрий Медведев. Ходът беше кулминацията на словесна война между лидерите, която бушува в социалните мрежи, пише The Telegraph, цитиран от ИА ФОКУС.



Медведев, който преди това нарече исканията на САЩ за прекратяване на огъня "стъпка към война“, заплаши с ядрен удар в случай на ескалация. В отговор Тръмп изпрати ядрени подводници по-близо до Русия, разкривайки "ядрения блъф“ на Москва. Въпреки провокативния характер на действията на САЩ, Кремъл в момента се въздържа от официален отговор, въпреки че винаги се държи симетрично.



"Стъпката на г-н Тръмп е по-скоро театрална, отколкото промяна в ядрената позиция на САЩ“, смятат от изданието.



Американските анализатори разглеждат това мълчание като знак за дипломатическа игра от страна на Путин, който вероятно не иска ескалация. Междувременно прокремълски коментатори в руските медии осмиват решението на Тръмп, наричайки го "истерия“ и "безсмислени бърборения“.



Експерти твърдят, че основната цел на маневрата на САЩ е да окаже натиск върху Путин, който досега не е показал готовност да прави отстъпки по украинския въпрос. Ако до 8 август няма напредък, Тръмп обеща нови санкции и търговски ограничения срещу съюзниците на Москва.



На този фон Дмитрий Медведев, който някога се позиционираше като реформатор, все повече изглежда като маргинална фигура, търсейки внимание чрез провокативни изявления.



Миналата година The Insider съобщи, че "най-неловките“ публикации на Медведев в социалните мрежи са се появили малко след като нови доставки от тосканско лозе са пристигнали на адреса му в Москва.



Слуховете, че Медведев пие, циркулират от повече от десетилетие и стават все по-силни, тъй като изблиците му се засилват и се появяват кадри, на които той заспива на поредица от официални събития.



Алкохолът може отчасти да обясни трансформацията му от политик, който ухажваше Запада, в такъв, който сега осъжда западните лидери. Но по-вероятно е той просто да жадува за внимание – и Тръмп му го отдава, наричайки в публикации в социалната мрежа "губещ“.



"Истинската цел на маневрата с подводницата почти сигурно е самият Путин – човек, на когото Тръмп се възхищава, но който го е разочаровал с отказа си да направи отстъпки по отношение на Украйна“, предполага изданието.



Ядрена ескалация между САЩ и Русия



Припомняме, че по-рано Тръмп отправи нов ултиматум към Путин относно войната в Украйна. В отговор Медведев, говорейки за война със САЩ, отбеляза, че "всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война“ не между Русия и Украйна, а между Русия и САЩ.



В същото време Тръмп заяви, че Съединените щати ще използват ядрени подводници. Той обяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в "подходящите райони“, в случай че "глупавите“ и провокативни изявления на Дмитрий Медведев "се окажат нещо повече“.



Според The Telegraph реакцията на президента на САЩ Доналд Тръмп на агресивните изявления на Медведев създава опасен прецедент, когато ядрената политика може да бъде оформена от емоции и публикации в социалните мрежи.