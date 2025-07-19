Спорт по тв на 19 юли

Няма да почивам, , защото нямам финансова възможност или съм възпрепятстван по други причини

Само веднъж. Традиционно имам по една лятна почивка годишно.

Повече от два пъти и планирам още почивки в последните подходящи дни.

Ходим на почивка само за уикендите, не сме имали дълга ваканция в друго населено място.

Гласувай