Спорт по тв на 19 юли
10.50 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3
11.30 Мото GP, втора тренировка за Гран ри на Чехия МАХ Спорт 2
11.50 Мото GP, квалификация за Гран ри на Чехия МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
12.00 Конен спорт, купа на България Нова спорт
12.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 14, мъже Евроспорт 1
13.40 Мото 3, Мото 3, квалификация за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2
14.00 Тенис, турнир в Бощаад МАХ Спорт 1
18.00 Волейбол, България – Полша МАХ Спорт 2
18.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г., полуфинал Диема спорт 2
18.00 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3
20.00 Лудогорец – Септември Диема спорт
21.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г., полуфинал Диема спорт 2
21.30 Волейбол, Словения – Италия МАХ Спорт 2
21.30 Спортно катерене: Световна купа в Мадрид, трудност, мъже и жени Евроспорт 1
22.00 Ботев (Пд) -ЦСКА Диема спорт
22.00 Франция – Германия (жени) БНТ 3
01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2