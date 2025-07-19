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Спорт по тв на 19 юли

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Спорт по тв на 19 юли

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10.50 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3

11.30 Мото GP, втора тренировка за Гран ри на Чехия МАХ Спорт 2

11.50 Мото GP, квалификация за Гран ри на Чехия МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

12.00 Конен спорт, купа на България Нова спорт

12.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 14, мъже Евроспорт 1

13.40 Мото 3, Мото 3, квалификация за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2

14.00 Тенис, турнир в Бощаад МАХ Спорт 1

18.00 Волейбол, България – Полша МАХ Спорт 2

18.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г., полуфинал Диема спорт 2

18.00 Лека атлетика, европейско първенство (до 23 г.) БНТ 3

20.00 Лудогорец – Септември Диема спорт

21.00 Баскетбол, световно първенство, жени под 19 г., полуфинал Диема спорт 2

21.30 Волейбол, Словения – Италия МАХ Спорт 2

21.30 Спортно катерене: Световна купа в Мадрид, трудност, мъже и жени Евроспорт 1

22.00 Ботев (Пд) -ЦСКА Диема спорт

22.00 Франция – Германия (жени) БНТ 3

01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

#спорт

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