Посрещаме Джулая на морето и край Дунав: Къде и какви събития ще има тази вечер

Докато някои гледат календара в търсене на следващия дълъг уикенд, други искат нещо повече - истинско преживяване, което да зареди душата им.

Джулай морнинг е едно от най-чаканите събития за годината. По традиция на 30 юни срещу 1 юли млади и стари се събират да посрещнат първото юлско утро. Смята се, че това символизира желанието за свобода на личността. Този празник е тясно създаден с песента на рок групата "Юрая Хийп", носеща името July Morning.

Община Тутракан обяви официално програмата за най-мащабното музикално събитие в региона – "Джулай морнинг 2025", което ще се проведе в нощта на 30 юни срещу 1 юли в живописната местност Лодкостоянката край брега на Дунав. Столица на рока за една нощ ще бъде Тутракан, където от 20:00 ч. вечерта до изгрева в 7:00 ч. сутринта ще звучат китари, барабани и гласове, които ще оставят спомени за цяла година. Щуреца Валди Тотев ще открие концерта, след което ще го последват групите "Абстракт", "Графит" и "Кикимора".

След полунощ микрофонът ще бъде грабнат от Васко Кръпката, а след него ще свирят бандите "Айс булет", "Атолука блус картел", "Дилема" и "Васкбон". Кулминацията ще настъпи в 5:00 ч., когато сцената ще посрещне Б.Т.Р. и Джони Джоели с огнен финал, а публиката ще посрещне лъчите на слънцето със Санеца. Очаква се нощта да бъде изпълнена със светлини, огнени емоции и чист рок дух. Сцената на открито, разположена буквално край водата, ще бъде арена за съзвездие от рок величия. Гостите на събитието се приканват да си вземат палатки, приятели и добро настроение - атмосферата ще бъде фестивална, свободна и дива. Тутракан кани всички почитатели на добрия звук, свободния дух и първия юлски изгрев на магично преживяване край Дунав.

На откритата сцена до брега на река Янтра и Беленския мост на Колю Фичето ще забият яката беленска банда STRONG, Павлин Манев – един от най-добрите рок гласове на България, и феноменалният Франк Пане – китарист на немските легенди Bonfire.

Каварна

Традиционното посрещане на първите лъчи на юлското слънце в Каварна също ще бъде мащабно. Празникът на свободния дух ще започне взривно с изпълненията на вокалиста на групите Аксел Руди Пел и Hardline. След тях на сцената ще се качат младите рок музиканти от Sweet Poison, Electric Roxy и DeatMAG. Първото юлско слънце ще посрещнем с химна на празника - песента July Morning на Uriah Heep, изпълнена от Славин Славчев. "От нас - нощ с много музика, забавления, емоции и изгрев, който задълго ще остане в сърцата ви! От вас - присъствие и добро настроение!".

Сигнал

Община Созопол организира концерт за Джулай морнинг в памет на Георги Минчев. Събитието е под надслов "Изпей "Обичам те" на български” и е посветено на паметта на Георги Минчев – една от емблематичните фигури в българската рок музика. На сцената ще се изяви група "Хоризонт” и приятели, които ще изпълнят както авторски песни, така и незабравими български рок хитове. Специален гост на вечерта ще бъде Христо Ламбрев от легендарната група "Сигнал”. "Очаква ви вечер, изпълнена с музика, емоции и посрещане на изгрева по традиция – с любов към живота и силата на българския рок. Вход свободен!", споделят организаторите.

Лавандулов Джулай морнинг ще има край Брезово. Събитието е на 1 юли, от 9,00 часа, в местността Червените могилки. В празника ще участват самодейци от читалищата в общината.

Грами

Рок концерт и изложба, посветени на Джулай морнинг, ще се състоят във Варна. Събитието, озаглавено "Джулай се завръща у дома", е организирано от община Варна, откъдето припомнят, че уникалната за България и света инициатива по посрещането на слънцето в първото юлско утро се заражда в града преди повече от четиридесет години. По повода на 30 юни на входа на Морската градина ще бъде открита изложба с архивни фотографии от първите години, когато варненци посрещат изгрева на вълнолома на Морска гара. Музикалният журналист Елена Розберг ще представи някои от първите инициатори на събитието и ще бъде водещ на петчасовия рок концерт, който започва в 21:00 ч. На сцената ще се качи певецът Стенли, който заедно със своите музиканти ще предложи на публиката песни от новия си албум, посветен на дългогодишната му кариера в група "Тангра" и като солов изпълнител. В концерта ще се включи и група SEVI, които ще изпълнят след полунощ авторски композиции. Тяхната песен World that doesn't fit влезе в селекцията с песни, предложени за номинация за "Грами 2025" в категория Best alternative music performance. В основната част от събитието присъстват и варненските групи Mister Hard, Dusty road driver, Pizzza, Wild child band и Rock vets, които ще предложат рок, блус, фънк, пънк музика.

Бургас

Група "Спринт" е новото попълнение в бургаския Джулай морнинг.

Пейо Пеев (ударни), Виктор Грънчаров (китара), Стефан Бъчваров (бас) ще изпълнят край бургаския плаж част от най-популярните песни на групата - "Хей, здравей", "До телефона", "Понеделници", "Домино", "Справедливост", "Новото лице", "Бъдеще" "В едно кафе за двама". На тазгодишния Джулай, както вече бе анонсирано, бургазлии и гостите на града ще имат уникалната възможност да пеят заедно с ТАНГРА легендарните песни от репертоара им, сред които "Богатство", "Нашият град", "Любовта, без която не можем", "Жулиета", "До последен дъх", "Бъди какъвто си", "Оловният войник", "Безсъние" и още много музикални съкровища. Само няколко месеца след участието си в "Гласът на България" Самуел Мануелян и невероятните музиканти от бандата му ще свирят на Джулая в Бургас. Очаква ви и сет с много авторска музика, водена от песните Born in the Copper Mine и "Мечтател".

Добре познатият на бургазлии англичанин Джърси Бъд (Jersey Budd (UK) отново ще е гост на града ни, като заедно с него на сцената ще се качат и някои от членовете на група "Силует". Ще чуем негови авторски песни, както и популярни кавъри. Невероятното бургаско блус трио Cold shot trio ще свири за първи път на сцената на Джулай морнинг. Ивайло Христов, който е китарист на бандата, обещава един сет, изпълнен с много красиви китарни сола, както и кавъри на любимия Стиви Рей Вон и др. Талантите от бургаската група "Хелбонд" (Hellbond) отново ще свирят на тазгодишното издание на феста. Очакваме нови песни и много рок заряд. Младата бургаска банда "Рози и бодли" ще открие феста с познати рок кавъри, както и с тяхна авторска музика.

Мацка идва на Слънчака

Джулая на Bedroom и тази година ще е подобаващ.

Саундтракът на изгрева тази година е поверен на италианския диджей и продуцент Giada Brince. Събитието е модерен прочит на българската традиция за посрещане на първото юлско утро – ритуал, вдъхновен от хипи движението и песента на Uriah Heep. Bedroom Beach Club добавя към него своя почерк, като съчетава нов дизайн със саундтрак от световна класа. Зад пулта застава Giada Brince. Родена в артистично семейство в Милано, тя има солидна основа от музикално и танцово обучение. Днес е позната с енергичния си стил, който смесва House и Tech House и я отвежда до водещи клубове в Ибиса и Маями. Нейни са и траковете Reason и I’m More Than Enough, които получават широка подкрепа на електронната сцена. Партито на 30 юни (понеделник) ще започне още през деня. Резиденти на клуба ще изградят атмосферата до кулминацията – изгрева на слънцето под селекцията на Giada Brince.