Пет вдъхновяващи жени учени спечелиха международните награди „За жените в науката“ 2025 на L’Oréal и ЮНЕСКО

27-ите годишни награди „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО се проведоха в Париж. На бляскава церемония пет изключителни жени учени от цял свят бяха отличени за постижения, които помагат за решаването на едни от най-големите предизвикателства на нашето време. С награда от 100 000 евро бяха удостоени: проф. Присила Бейкър за разработване на сензори за откриване на замърсители в околната среда; проф. Сяоюн Уанг за открития в криптографията, които защитават сигурността на данните и онлайн транзакциите; проф. Клаудия Фелзер за нови магнитни материали с потенциал за производство на чиста енергия; проф. Мария Тереса Дова за принос във физиката на високите енергии и откриването на бозона на Хигс, които разкриват фундаменталните тайни на Вселената; и проф. Барбара Финлейсън-Питс за изследвания върху замърсяването на въздуха и начините за подобряване на неговото качество.



В свят, в който замърсяването на въздуха води до около 6.7 милиона преждевременни смъртни случая годишно (СЗО), замърсената вода застрашава здравето на над 2 милиарда души (ООН), киберпрестъпленията нанасят глобални щети за близо 10 трилиона долара годишно (Cybercrime Report), а над 70% от глобалните въглеродни емисии идват от производството и потреблението на енергия (IEA), приносът на жените учени за намирането на устойчиви решения е по-важен от всякога.



ЛАУРЕАТИТЕ ЗА 2025 г.:



1. Проф. Присила Бейкър (регион: Африка и арабските държави)

Област: Аналитична химия



Присила Бейкър е професор по химия в Университета на Западен Кейп в Кейптаун, Южна Африка. Отличена е за своя изключителен принос в разработването на високочувствителни електрохимични микросензори за откриване на замърсители в околната среда, с широки приложения във фармацевтиката, хранителната индустрия, здравеопазването и енергетиката. Като отдаден ментор в областта на аналитичната електрохимия, тя вдъхновява студенти и млади учени да реализират иновативни изследователски проекти.



2. Проф. Сяоюн Уанг (регион: Азиатско-Тихоокеански регион)

Област: Приложна математика



Сяоюн Уанг е професор в Института за напреднали изследвания към Университет Цинхуа в Пекин, Китай, където заема професорската катедра „Чен-Нинг Янг“. Отличена е за своя значителен принос в криптографията и криптографската математика – ключови области за защитена комуникация и съхранение на данни. Нейните изследвания разкриват сериозни слабости в хеш функциите, широко използвани в комуникационните протоколи, и допринесе за създаването на нови криптографски стандарти. Днес те се прилагат в банковите карти, компютърните пароли и електронната търговия. Нейните постижения вдъхновяват много млади жени да изберат кариера в математиката и киберсигурността.



3. Проф. Клаудия Фелзер (регион: Европа)

Област: Физика на кондензираната материя



Проф. Клаудия Фелзер е директор и изследовател в Института „Макс Планк“ за химическа физика на твърдите тела в Дрезден, Германия. Отличена е за пионерската си работа на пресечната точка между физика, математика и химия, довела до откриването и създаването на нови магнитни материали с голям потенциал за бъдещи зелени енергийни технологии. Нейният новаторски подход поставя основите на новото научно направление „топологична квантова химия“ и предизвиква пробив в изследването на релативистката материя. Тя успешно свързва фундаменталната наука с практическите предизвикателства в съхранението на данни и чистата енергетика, като същевременно активно вдъхновява и подкрепя младите поколения, особено жените, да се развиват в науката.



4. Проф. Мария Тереса Дова (регион: Латинска Америка)

Област: Физика на частиците и полетата



Мария Тереса Дова е професор в Катедрата по физика към Факултета по точни науки на Националния университет Ла Плата и старши изследовател в Националния научно-технически съвет (CONICET) в Аржентина. Отличена е за своя ключов принос във физиката на високите енергии, включително участието си в откриването и изследването на бозона на Хигс, търсенето на нови физични явления и значимата си работа по изучаването на космическите лъчи. Нейното научно лидерство и отдадеността ѝ към обучението и развитието на младите учени вдъхновяват ново поколение изследователи и утвърждават ролята на Аржентина в световната експериментална физика.



5. Проф. Барбара Финлейсън-Питс (регион: Северна Америка)

Област: Екологични науки



Барбара Финлейсън-Питс е професор в Катедрата по химия и съосновател и съдиректор на Института за атмосферни изследвания към Университета на Калифорния в Ървайн, САЩ. Отличена е за своите революционни изследвания, разкриващи нови процеси при формирането на фотохимичния смог и молекулярните механизми на взаимодействие между атмосферните газове и частиците във въздуха. Благодарение на способността ѝ да превръща фундаменталните научни открития в практични приложения, нейната работа има съществен принос за обществените политики и регулации в областта на атмосферната химия и за подобряване на качеството на въздуха. Тя е вдъхновяващ преподавател и изследовател, който подкрепя развитието на младите учени.



27 ГОДИНИ В ПОДКРЕПА НА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА

Днес жените все още представляват само един на всеки трима изследователи в световен мащаб (31.1%) според данни на ЮНЕСКО. Въпреки положителната тенденция за увеличение на броя на дамите в научната общност, „стъкленият таван“ остава реалност – само една четвърт от ръководните позиции в науката се заемат от жени в Европа, а от създаването на Нобеловите награди за наука през 1901 г. е имало само 25 жени лауреати.





В продължение на 27 години фондацията на L'Oréal и ЮНЕСКО работят заедно за насърчаване на равенството между половете в науката. От създаването си програмата на L’Oréal-ЮНЕСКО „За жените в науката“ е признала повече от 4700 жени за научните си постижения, включително 137 лауреати на международните награди и повече от 4500 млади жени изследователи. Сред лауреатите 7 дами вече са и носители на Нобелова награда за наука.





По време на церемонията беше обявено и разширяването на програмата „За момичетата в науката“ на международно ниво. Благодарение на стратегическото партньорство между Фондация L’Oréal и ЮНЕСКО, инициативата, която досега се провеждаше във Франция, ще се разпространи в над 180 държави чрез мрежата от асоциирани училища на ЮНЕСКО. Целта е да се вдъхновят повече момичета да изберат научна кариера, като им се предостави достъп до ролеви модели, специално обучени преподаватели и образователни материали, които да помогнат за преодоляване на стереотипите и половите неравенства в науката още от ранна възраст. До 2030 г. инициативата си поставя амбицията да достигне до 5 милиона млади хора по света.







*UNESCO (2025) Status and trends of women in science: New insights and sectoral perspectives. Paris: UNESCO Publishing.





За международните награди „За жените в науката“

Международните награди на L'Oréal-ЮНЕСКО „За жените в науката“ отличават всяка година пет великолепни жени учени за високите им постижения в научната им работа и кариерно развитие в научната област. Наградите отличават жени учени от пет основни региона: Африка и Арабските държави; Азия и Тихоокеанския регион; Европа; Латинска Америка и Северна Америка. Всяка жена е извървяла уникален път, съчетаващ изключителен талант, силна отдаденост към професията и забележителна смелост в област, в която все още преобладават мъжете. Научните дисциплини, за които се присъждат наградите, се редуват между науките за живота и околната среда (в четни години) и физическите науки, математиката и компютърните науки (в нечетни години)