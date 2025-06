Шокиращи разкрития за гибелта на Титан": Умишлено убийство и самоубийство

#StocktonRush #TitanSubmarine #OceanGate #Titanic #Submersed #TitanicExpedition #SubmarineTragedy #TrueCrime #DeepSeaExploration #MatthewGavinFrank



Stockton Rush, the mastermind behind the 2023 Titan submersible expedition, didn’t just want to tour the Titanic wreck—he allegedly… pic.twitter.com/xsVH2JN3Ri