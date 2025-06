Жива верига ще пречи на еврокомисарите да влязат в НС

Стотици протестиращи образуваха жива верига около сградата на Народното събрание рано тази сутрин в опит да блокират достъпа на еврокомисарите, които се очакват в 12:00 часа. Демонстрантите, недоволни от планираното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., се опитаха да пробият полицейския кордон и да нахлуят в парламента, но бяха спрени от силите на реда.

Множеството скандира "Оставка", "Мафия", "Не на еврото" и "Свобода за лева", като повечето плакати на протестиращите са с надписи на английски: "No to the euro, yes to our lev", "Dictate", "Brussels ≠ Bulgaria" и "The euro is not democracy".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който е сред организаторите на протеста, призова за демонстрации в цялата страна. "Получихме съобщение от полицията в 8:30 часа, че от БНБ казали, че събраните няколко десетки пречат на работата на БНБ, като вдигат шум. Не им пречим, като вдигаме шум, те не работят", заяви Костадинов пред събралото се множество.

На протеста се присъединиха депутати от "Възраждане" и "Величие", както и депутатът от БСП Иван Петков. Подкрепа за демонстрацията дадоха и от партия МЕЧ на Радостин Василев.

Сред протестиращите се появи и журналистката Диляна Гайтанджиева, която наскоро беше обвинена от разследващия журналист Христо Грозев, че е работила като агент на руското военно разузнаване ГРУ. "За мен е чест да съм сред вас, защото трябва да покажем, че сме силни, че сме заедно, че сме свободни и ще се борим за държавата си", заяви Гайтанджиева, която благодари на присъстващите за подкрепата.

Блокиран център на столицата

Движението в центъра на София е сериозно затруднено, особено в района на т.нар. "триъгълник на властта". Полицейските сили са разположени около всички входове на парламента, за да предотвратят нахлуването на протестиращите в сградата.

Очаква се към 14:00 часа да бъдат публикувани докладите на Европейската комисия и Европейската централна банка относно готовността на България да приеме еврото от 1 януари 2026 г. Ако докладът е положителен, страната ще продължи процеса на присъединяване към еврозоната.

Повечето от протестиращите са пристигнали от различни градове в страната, включително Кюстендил, Русе, Ловеч, Плевен и Добрич, мобилизирани от партия "Възраждане" и други организации, противопоставящи се на приемането на еврото.