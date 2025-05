Технически гаф едва не прецакал финала на "Капките"

Технически проблем за малко не прецака големия финал на 13-ия сезон на "Като две капки вода". За първи път в историята на шоуто последният епизод бе на Националния стадион "Васил Левски" пред 40 хил. зрители. Заради огромната публика екипът на предаването остана без връзка помежду си, което постави под съмнение дали финал изобщо ще има.

"Нямаше как да започнем, при положение че не можем да държим връзка един с друг. При такова положение нямаше да знаем кой какво и кога прави, а за шоу като нашето това бе изключително важно. На косъм бяхме да отменим шоуто, но за щастие всички заедно успяхме да се справим" - казва участник в продукцията.

За създалия се проблем сподели и със събралите се хора на стадиона продуцентът на "Капките" - Кирил Киров-Кико. Той се качи на сцената и обяви пред всички какво става.

"Родителите ми са ме учили винаги да съм истински. Имаме сериозен проблем, заради който по принцип не трябва да започнем навреме. Но ние сме екип, който може да се справи с всичко", обясни Кико.

За да се спре сривът, продуцентът помоли публиката да включи телефоните си в самолетен режим, за да не се претоварва мрежата и връзките между хората от екипа на шоуто да се възстановят. В крайна сметка проблемът явно се реши и финалът все пак се състоя.

И то финал, за който ще се говори дълго. Не само заради уникалните превъплъщения, а за най-емоционалните мигове, които изживяха участници и техните половинки пред огромната публика. Двама участници се сгодиха на сцената.

Двама участници се сгодиха - Димитър и Александра Лашкова

Първи под светлините на прожекторите падна на колене Димитър Атанасов от дуета Димитър и Христо. Той отправи романтично предложение към своята половинка - цигуларката Анна-Мария, която бе част от изпълнението им.

По-късно и най-младата участничка в тазгодишния формат - Александра Лашкова, също получи предложение за брак. Партньорът й Даниел Върбанов излезе след нейната изява на сцената, обясни й се в любов и падна на коляно.

"1000 пъти да", отговори актрисата на въпроса на сина на бившия министър Венцислав Върбанов.

Победител, изненадващо за мнозина, стана Вениамин. Певецът, за когото се знае изключително малко, събра най-много от гласовете на публиката. Вениамин грабна зрителите с имитация на легендата Майкъл Джексън с песента They Don't Care About Us. Освен славата шампионът в "Капките" получи и чисто нова кола.

"Хора, благодаря ви за всичко", каза със сълзи на очите Вениамин, щом бе провъзгласен за най-добър имитатор на сезона.

Втора се класира сочената за фаворитка още преди началото на сезона Михаела Филева. Почетното трето място зае телевизионерът Иван Христов.

След фурора със "сезона на стадиона", както бе кръстен от продуцентите 13-ото издание на "Капките", екипът вече обмисля как да надгради за следващия. Догодина финалът отново ще е грандиозен и пищен и отново на "Васил Левски", тъй като у нас все още няма по-голямо съоръжение.

Вениамин не може да повярва, след като го обявиха за номер 1

"Искате ли догодина пак така да го направим?", провикна се по време на една от рекламните паузи човек от екипа на "Капките" към публиката. А секунди по-късно се чу мощно "да".

Една от възможностите през следващата година да се направи още по-мащабен финал на "Капките" е да се използва 360-градусова сцена. Така бе през миналата година на концерта на Ед Шийрън на стадиона. Тогава на "Васил Левски" имаше повече от 60 хил. души.

Самият "виновник" шоуто да влезе в българския ефир и да се задържи вече 13 години - Маги Халваджиян, разкри, че в нито една държава по света, където се излъчва форматът, финалът на предаването не се е правил пред толкова голяма публика.

"Това е безпрецедентно", обясни от сцената Халваджиян.

Точно преди да бъде обявен големият победител, Маги каза и още една голяма новина. Но лична, а не за предаването.

"Спрях цигарите. Не пуша от месец, точно когато ми бе най-напрегнато", обясни Халваджиян.

Прокоба ли тегне над жените във формата?

Жена да спечели "Капките" си е равно на малко чудо. До това можем да заключим след края на 13-ия сезон на най-гледаното тв предаване в ефира на родната телевизия. Всичко очакваха, че Михаела Филева ще затвърди доминацията си, но победата отиде у Вениамин.

В историята на предаването едва два пъти дами са триумфирали в шоуто за имитация. Първата е актрисата Невена Бозукова-Неве, която грабна успеха във втория сезон. А последният път, когато жена стана победителка, бе преди осем години. Тогава Михаела Маринова разби конкуренцията в 5-ия сезон на формата.

Оттогава на сцената се качиха куп родни звезди - не само утвърдени певици като Крисия, Мариана Попова, Софи Маринова, Деси Добрева, Дара и други, но дама така и не бе провъзгласена за победителка.