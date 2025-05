Вениамин е големият победител в "Капките" този сезон

Големият победител в сезон 13 на "Капките" е Вениемани. Той си тръгва от стадион "Васил Левски" с чист нов автомобил Ford Puma. На трето място зрителите на NOVA класираха Иван, който получи подарък от Gift Tube. Почетното второ място зае Михаела Филева.

Многохилядната публика на Националния стадионпосрещна с овации и бурни аплодисменти водещите, журито и участниците, които тази вечер се впуснаха в зрелищна битка на имитациите в опит да спечелят сърцата на публиката и решаващия зрителския вот.

След като мисията на Геро и Рачков в Испания се увенча с успех, Зуека се завърна в България, за да водят тримата заедно последния лайв на сезон 13 на „Като две капки вода“.

Калин Врачански, Рафи заедно с всички победители от предходните сезони на „Капките“ 13 откриха бляскавия спектакъл в ритъма на едно емблематичните парчета на QUEEN – We Will Rock You и песента „Сигурно“ на легендата на българската музика Васил Найденов.

Първи от участниците на сцената излезе изгряващата музикална звезда Вениамин, чиято голяма мечта винаги е била да участва в „Като две капки вода“. Той избра да зарадва публиката на стадиона и пред малкия екран с протестната песен на Краля на попа Майкъл Джексън They Don’t Care About Us, чието дълбоко послание е свързано с борбата за равенство на всички хора по света. Двата оригинални видеоклипа към парчето са дело на гениалния режисьор Spike Lee – единият е заснет в Бразилия, а другият – в американски затвор.

„Това ми е един от любимите изпълнители от дете. Откривах се в музиката и в текстовете му“, сподели Вениамин.

„През цялото време беше един от моите фаворити. Животът ти като музикант сега започва. Радвам се, че ти си моят личен фаворит в този сезон, който гледахме тази пролет“, даде своята оценка Веселин Маринов.

„Ти имаш божията искрица, която се нарича талант. Ти си и сред моите фаворити тази вечер“, сподели Хилда Казасян.

Дуетът Димитър и Христо развълнуваха силно публиката с впечатляващото си превъплъщение в едни от най-обичните изпълнители от родната сцена - легендата Кирил Маричков и Дони и емоционалната песен, любима на поколения българи „Пак ще се прегърнем“.

„Чувстваме се прекрасно. Васил Найденов и Лучано Павароти са сред любимите ни образи през сезона. Избрахме песента „Пак ще се прегърнем“, защото утвърждава смисъла на приятелството. И няма невъзможни неща, щом не си сам.“

„Бяхте страхотни – уникални певци и имитатори. Истински музиканти. Поклон пред вас! Вече цяла България го знае и заслужавате бъдеще в българската музика“, сподели Любо Киров.

Неочаквано за многохилядната публика, след изпълнението на песента Димитър падна на коляно пред любимата си жена на сцената Анна-Мария (ANIMA), избрала да продължи живота и кариерата си на музикант в България, за да ѝ отправи романтично предложение за брак.

Артистичният Иван избра да щурмува големия финал на „Капките“ в обувките на Краля на рокендрола Елвис Пресли и изпя не една, а цели две песни на иконичния музикант – Blue Suede Shoes и Hound Dog.

„Чувствам благодарност към целия екип. Предупреждавам всички, че ще полудея на сцената. Имам три минути на националния стадион и никой не може да ми ги вземе! Не искам да ставам победител – аз вече съм победител, защото имам своето прекрасно семейство“, закани се Иван преди да излезе на сцената.

"Беше страхотен и освен че си добър мениджър, показа, че си страхтотен артист и много добър певец", даде своята оценка Веселин Маринов.

Легендарният вокал на Rainbow Джо Лин Търнър и емблематичното парче Can’t Let You Go на Rainbow не затрудниха фронтмена на група „Ахат“ Звезди Керемидчиев, който буквално взриви стадиона с майсторското си изпълнение на сцената.

„Това е неповторимо преживяване. Избрах да имитирам на финала точно Джо Лин Търнър за финала, защото ще му изпратя изпълнението си. Ние сме свирили заедно“, сподели развълнуван Звезди.

„Ти се представи уникално този сезон. Изненадан съм, че така добре се превъплъти в толкова различни образи. Иска ми се да стана и да ти благодаря от сърце“, коментира изпълнението Фънки.

Александра Лашкова се преобрази в провокативната, ексцентрична и винаги различната Лейди Гага и буквално омагьоса публиката с великолепното изпълнение на хитовото парче, олицетворяващо танцовата битка между тъмната и светлата страна на певицата – Abracadabra.

„Искам да се предизвикам докрай. Буковски е казал: „Ако ще се хвърляш, отивай докрай! Чувствам се нереално“, сподели тя.

„Всяко изпълнение беше невероятно шоу. Ако кариерата на човек е 100 стъпала, ти премина 20 само с участието си в „Капките“, даде оценката си Веселин Маринов.

„Изненадвате ме целия сезон. Страхотно представяне, а тази вечер направихте нещо невероятно. Сякаш гледах истинската Лейди Гага“, допълни Фънки.

Лашкова също получи изненадващо предложение за брак на сцената на „Капките“ и прие с широка усмивка да се омъжи пред 40-хилядната публика.

Поп фолк дивата Роксана се превъплъти в певицата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната икона Уитни Хюстън. Книгата с рекордите на Гинес я обявява за „Най-награждаваната изпълнителка на всички времена“ заради невероятната цифра от 411 награди, които Уитни получава, включително 6 „Грами“, 2 „Еми“, 23 Американски музикални награди и 16 награди на списание Billboard. Песента, с която Роксана избра да заинтригува журито и публиката на стадиона – I Have Nothing, е хитовото парче от култовата филмова лента „Бодигард“. В нея Уитни Хюстън играе ролята на музикална звезда която се влюбва в героя на Кевин Костнър, бивш агент на ЦРУ и настоящ бодигард, нает да я защитава.

„Този стадион заслужава тази песен. Излизам и посвещавам I Have Nothing на майка си и ще дам всичко от себе си да докосна хората на стадиона и пред малкия екран“, сподели тя.

„Колкото и труден образ да имаше пред себе си през сезона, ти не се отказваше и това е достойно за уважение“, даде своята оценка Любо Киров.

„Представи се чудесно. Имаше звездния си миг. Цялото ти участие беше уникално!“, допълни Веселин Маринов.

Образът на Хю Джакман пасна като ръкавица в опитните ръце на Николаос Цитиридис, който заложи на едно от най-магичните и пищни превъплъщения в този сезон на „Капките“ – песента The Greatest Show от мюзикъла The Greatest Showman. Вдъхновен от Имагинариума на Финиъс Тейлър Барнъм, The Greatest Showman е оригинален мюзикъл, посветен на раждането на шоубизнеса и разказва историята на един човек с идеи, който тръгва буквално от нищото и създава спектакъл, който се превръща в световна сензация.

„Шоуто "Като две капки вода" е магия. Бях чувал това клише за много неща, но тук магията така те завладява и се чувствам като омагьосан. Изпълнението на песента The Greatest Show ще бъде един огромен подарък от мен за мен“, сподели развълнуван Цитиридис.

„Ти си един от най-цветните участници тази година“, сподели оценката си Хилда Казасян.

„Тази есен започва моето най-мащабно турне – „Пълно безобразие“, заповядайте да ме гледате такъв какъвто съм“, призова той.

Михаела Филева са качи на токчетата на изкусителната легенда на RnB музиката Бионсе, за да изпее хитовата ѝ песен Crazy Right Now, написана само за два часа през 2003 година и вдъхновена от собствения ѝ образ в огледалото на сутринта след дълга и луда нощ навън.

„Избрала съм едно от имената, които исках да ми се падне. Тя показва безкомпромисно ниво“, категорична бе Михаела.

„Много ти отива стадиона. Аплодисменти за теб и твоята отдаденост. Виждам колко много ти пука. Ти си истински артист“, даде оценката си Любо Киров.

Последна на сцената на стадиона излезе рожденичката на вечерта – ослепителната Дивна, която извиси глас като певицата Нели Андреева и изпълни българската народна песен „Малка мома“ заедно с ансамбъл „Филип Кутев“, вдигайки публиката на крака.

„Това е един от най-красивите български гласове, солистката на ансамбъл „Филип Кутев“. Огромното ми желание е всеки от нас, независимо къде е, да си спомни какво е да си българин. Не съм си представяла и в най-смелите си мечти да изпълня тази песен на Националния стадион. Вярвам, че да слушаме нашия фолклор ни лекува навсякъде по-света“, категорична бе тя.

„Успехът на един конкурс наполовина е изборът на песен. Това, че докосна целия стадион с начина, по който я изпя, е прекрасно“, сподели впечатленията си Веселин Маринов.

„Преди 13 години всичко в „Капките“ тръгна от трима човека – аз, Кирил Киров - Кико и Влади Априлов. В момента Кико от сценарист вече е режисьор е продуцент, а Рафи – сценарист. Това е уникално събитие за България и ви благодаря! Покланяме ви се! Благодаря специално на жена ми, заради която преди месец спрях цигарите и въпреки нервността ми заради финала, ме изтърпя. Огромни благодарности и за тримата водещи Рачков, Зуека и Геро“, сподели развълнуван продуцентът Маги Халваджиян.

„Човек в професионалния си път е точно толкова голям, колкото е малък на фона на мащаба на сцената, на която стъпва. Благодаря на целия екип. Това са хора, с които сме семейство! Обичам ви!“, допълни Кирил Киров – Кико.