Огромен интерес към националния павилион на ЕКСПО 2025 и признание за България от световноизвестен архитект

Националният павилион на България прикова вниманието на посетителите на ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. Само в рамките на три дни, над 3700 души посетиха българския павилион на Световното изложение.

Още от първия ден, когато беше открит с тържествена церемония, българският павилион се радва на изключителен интерес и пред павилиона се извиват опашки от хора, които се потопят в преживяване, където минало, настояще и бъдеще се преплитат чрез уникално дигитално преживяване.

България получи високо признание и от световноизвестния архитект Соу Фуджимото, който в социалните мрежи публикува снимка на павилиона на България и написа „Simple and beautiful“ („Изчистено и красиво“). До момента над 105 хиляди души са видели публикацията с българския павилион, като в коментарите и последователите на световноизвестния архитект дават своите положителни оценки.

*(Photo by PAUL MILLER / AFP)

“Интересът към нашия павилион не стихва. За първите няколко дни достигнахме максималния капацитет и получихме изключителна обратна връзка. Един от най-запомнящите се моменти беше посещението на световноизвестния архитект Соу Фуджимото, който е архитект на „Големият пръстен“ на ЕКСПО 2025, който определи националния ни павилион като „изчистен и красив“, което е истински комплимент, отразяващ естетическата същност на японската култура“, коментира д-р Бойко Таков от Осака.

Арх. Фуджимото е проектирал „Големият пръстен“, символът на ЕКСПО 2025. Това е мащабната дървена конструкция, която е с обща дължина 2 км, достига височина от 20 метра, и за която е използвана 70% дървесина от Япония и 30% внос. „Големият пръстен“ служи като основен маршрут за движение на посетителите около обектите на ЕКСПО 2025. До един от основните входове е позициониран и българският павилион, който получи заслужена оценка именно от архитекта на символа на Световното изложение.

*Снимка: Официален сайт на ЕКСПО 2025

За изграждането на дървената структура са използвани традиционните сглобки „нуки“ – техника, която често се използва в строителството на японски светилища и храмове, се посочва в сайта на ЕКСПО 2025. Особено внушителни са нощните кадри на „Големият пръстен“, когато се вижда осветено цялото ЕКСПО. „Големият пръстен“ е признат и от Световните рекорди на Гинес, като „Най-голямата дървена архитектурна конструкция“, а информация за това има и в официалния сайт на ЕКСПО 2025 – ТУК!

Освен положителната оценка на арх. Фуджимото, посетителите на българския павилион също споделят, че са впечатлени от външния дизайн, интериора, както и интерактивната част – 360-градусово пространство, където България представя своята история, култура, научни достижения, но същевременно разкрива иновативното лице, вдъхновено от предприемаческия дух и визия за бъдещето.

Външният дизайн на павилиона на България е дело на Daiwa Lease Co., Ltd., архитект Хирото Кобаяши и неговият екип от Kobayashi and Maki Design Workshop, а интериорният дизайн е поверен на българския концептуален екип – арх. Мария Господинова, доказан архитект с международен опит, Искрен Кръстев – предприемач, експерт в изграждането на екосистеми и MP-STUDIO – едни от пионерите в областта на светлинното изкуство в Европа, създатели и организатори на Фестивала на светлините LUNAR. По време на ЕКСПО 2025, се наблюдава и интерес към талисмана на България – Лакто-Чан, който е особено привлекателен и за най-малките посетители на световното събитие – децата.

*Снимка: Иван Лазаров, специален пратеник на БТА в Осака

В Световното изложение участват над 160 държави и организации. ЕКСПО 2025 в Осака ще продължи до 13 октомври, като се очаква да посрещне над 28 милиона посетители от цял свят.