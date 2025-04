Джеки Чан, Ралф Мачио и Бен Уанг са „Карате кид: Легенди“ от 30 май само в кината

На 30 май готови ли сте за битката на живота си? Един от най-обичаните филмови франчайзи на всички времена се завръща на големия екран с Карате кид: Легенди, който обединява майсторите на бойни изкуства Джеки Чан и Ралф Мачио, за да ни разкаже напълно нова Карате кид история с голямо сърце и много екшън.

В Карате кид: Легенди проследяваме историята на кунгфу таланта Ли Фонг (Бен Уанг), чийто свят се преобръща, след като семейна трагедия го принуждава да напусне дома си в Пекин и да започне нов живот в шумния и хаотичен Ню Йорк. Ли се старае да се впише в новото училище и иска да стои на страна от неприятности, но проблемите го преследват на всяка крачка. Когато негов приятел се оказва в опасност, Ли се намесва и попада в ситуация, в която кунгфу уменията му няма да са достатъчни. В играта се включва г-н Хан (Чан), мъдрият и непоколебим учител на Ли, който се обръща за помощ към Даниел ЛаРусо (Мачио), самият Карате Кид. Заедно те учат Ли да съчетава прецизността на каратето с плавната сила на кунгфу, за да го подготвят за епичен сблъсък на арената, на която ще бъде определен абсолютният майстор на бойните изкуства.

Семейство, чест, традиция, наследство… Новият трейлър на Карате кид: Легенди ни потапя още по-дълбоко в турбулентния свят на Ли Фонг, който се превръща в зрелия плод на преплитащите се легендарни клони на историята на Карате кид. Видеото разкрива забележителната динамика на екшъна и изключителната бойна хореография на филма, който остава верен на духа на обичания франчайз и обещава да зарадва както множеството поколения почитатели на поредицата, така и тези, които тепърва започват обучението си в майсторството на бойните изкуства. Помнете за какво се борите!

Режисьор на Карате кид: Легенди е Джонатан Ентуисъл (I Am Not Okay with This). Сценарист е Роб Либър, а продуцент – Карън Розенфелт. Изпълнителни продуценти са Джени Хинки и Ралф Мачио. Актьорският състав включва Джеки Чан, Ралф Мачио, Бен Уанг, Джошуа Джаксън, Сейди Станли, Минг-На Уен и др.

Ставаме Карате кид: Легенди от 30 май само в кината.