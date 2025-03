Колко дълга трябва да е ежедневната ни разходка, за да понижим холестерола

Ходенето е един от най-лесните и ефективни начини за подобряване на цялостното ни здраве. Доказано е, че ходенето помага за намаляване на LDL (лошия) холестерол и повишава HDL (добрия) холестерол. Не е нужно да бягаме маратони или да ходим на фитнес всеки ден, за да видим резултатите. Нуждаем се само от последователност, продължителност и интензивност.

Изследванията показват, че ходенето, особено с бързо темпо, може да подобри кръвообращението, да намали стреса и да помогне за регулиране на теглото, като всичко това пряко влияе върху нивата на холестерола. Като превърнем ходенето в ежедневен навик, можем да намалим риска от сърдечни заболявания, инсулт и други свързани здравословни проблеми.

Как ходенето влияе на холестерола

Ходенето влияе върху нивата на холестерола, като повишава активността на ензимите, които помагат за отстраняването на излишния холестерол от кръвния поток. Това води до повишаване на добрия холестерол, който помага за пренасянето на лошия в черния дроб за обработка и отстраняване.

Всъщност редовното ходене може да понижи нивата на лошия холестерол с до 10%. Той също така намалява триглицеридите, друг вид мазнини в кръвта, които могат да допринесат за сърдечно-съдови проблеми. Ходенето също помага при регулиране на теглото, което е пряко свързано с подобряване на нивата на холестерола. Докато вървим, мие не само изгаряме калории, но и засилваме метаболизма си, което помага да поддържаме нивата на холестерола си под контрол.

Колко време трябва да ходим всеки ден

За ефективно понижаване на холестерола Американската сърдечна асоциация препоръчва поне 150 минути аеробни упражнения с умерена интензивност на седмица. Това означава около 30 минути на ден, пет дни в седмицата. Ходенето с бързо темпо (около 5 до 6 км/ч) се счита за упражнение с умерена интензивност, което е идеално за здравето на сърцето и понижаване на холестерола.

Ако искаме да видим значителни подобрения в нивата на холестерола си, стремим се да ходим бързо в продължение на 30 минути всеки ден. Това време е достатъчно дълго, за да ускорим пулса си, да изгорим мазнини и да подобрим кръвообращението. Ако се чувстваме ок, можем да удължим разходките си до 45 минути или един час за още по-големи ползи за сърдечно-съдовата система, пише Eat This Not That, цитиран от lifestyle.bg.