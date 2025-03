M3 Communications Group, Inc.отличена със злато за корпоративен PR

М3 Communications Group, Inc.бе отличена като компанията с най-силна експертиза в корпоративния PR в България. Агенцията спечели I-во място в категорията „Корпоративни комуникации“ на конкурса BAPRA Bright Awards 2025снощи на елегантна церемония в Хилтън София. Авторитетното международно жури на конкурсаотличи агенцията сред рекорден брой от над 200 подадени кандидатури.

Високото признание бе спечелено за корпоративната PR стратегия, разработена от екипа на М3 за клиента Westinghouse за 2024 г.Тя си поставяше за цел дазатвърди публичния имиджна Westinghouse и да послужи като основа за позиционирането на компанията като доверен лидер в сектора на ядрената енергетика и ключов партньор за икономическия растеж на България. Успешното изпълнение на тази комплексна PR стратегия доведе до осезаеми резултати, включително значително укрепване на репутацията на Westinghouse, увеличаване на медийното отразяване с положителен тон и повишаване на общественото доверие в ядрената енергетика.

„Изключително сме щастливи от това признание и че спечелихме златото именно в категорията„Корпоративни комуникации“. Корпоративният PR е есенцията на нашата индустрия и висшият пилотаж в публичните комуникации, което прави тази награда още по-ценна. Благодаря на целия екип на компанията, на Westinghouse за доверието и сътрудничеството и на нашите партньори от Hill&Knowlton, с които работим заедно по проекта в цяла Европа“, коментира Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на М3 Communications Group, Inc.

Повече за проектите и услугите на M3 Communications Group, Inc. можете да научите на m3bg.com. BAPRA Bright Awards са най-уважаваните награди в PR индустрията в България, които се организират за 15-а поредна година от Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). От основаването на наградите M3 Communications Group, Inc. традиционно присъства в топ 3 и досега е била носител на първо място четири пъти – през 2011, 2016, 2018 и 2024 г., а на среброто два пъти – 2021 и 2023 г.

За M3 Communications Group, Inc.

M3 Communications Group, Inc., партньор за България на водещата световна PR компания – Hill§Knowlton, част от WPP Group, осигурява широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации – комуникационни стратегии, връзки с медиите, кризисен PR, дигитални услуги и услуги в сферата на социалните медии, маркетингови концепции, медия мониторинг,инфлуенсър маркетинг, графичен дизайн, уеб и др. Основателят на компанията и изпълнителен директор Максим Бехар има повече от 30 години богат опит в областта на публичните комуникации и е световно признат като експерт по комуникации. Компанията е носител на десетки международни и местни награди: 4 пъти Агенция на годината в България - 2011, 2016, 2018 и 2024 г., най-добра консултантска компания в Източна Европа според The Holmes Report, най-добра PR компания в света според The Stevie Awards, най-препоръчвана PR aгенция в Европа според PRWeek за 2021 и 2023 г., и много други.