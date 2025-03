Инвестициите в експортно промотиране генерират значителен икономически растеж

Анализът е на д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Експортът е тема, която често, като че ли остава извън дневния ни ред и се фокусираме върху инвестициите. Да, много добре е, даже е задължително, да имаме преки чуждестранни инвестиции, но в същото време трябва да отдадем дължимото и на експорта. От икономическа гледна точка износът от български компании на продукти, услуги и блага за международните пазари се отразява пряко върху растежа на икономиката ни и тя става все по-привлекателна за инвестиции.

Една от основните дейности на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е да подпомага българските МСП в експортната им дейност, чрез инструментариум от меки мерки, които да отворят нови пазари и да покажат нови перспективи пред растежа им. В тази си роля, Агенцията е член на Trade Promotion Europe (TPE) и International Network for SME (INSMЕ). В борда на последната имам честта и удоволствието да съм член от 2021 г.

През тази година излезе и доклад с резултатите от най-новото проучване на TPE, проведено съвместно с Университета в Женева (University of Geneva, The Geneva School of Economics and Management) и Международния търговски център (International Trade Centre - ITC). Проучването дава ключов поглед върху икономическите ползи от насърчаването на износа, като се фокусира върху въздействието му върху заетостта и растежа на БВП на страните членки на TPE.

Бойко Таков

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от ноември 2018 г.

Притежава повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има богат опит в държавните институции, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в държавната администрация.

От 2008 г. до 2012 г. е изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управлението на инвестиции, проекти и финанси са само част от опита му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата.

Защитава магистърската си степен по „Маркетинг и икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Образователната и научна степен „доктор“ по специалността “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” му е присъдена в Техническия университет в София.

Понастоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Университета за национално и световно стопанство. От 2021 г. е член на борда на Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME), със седалище в град Рим, Италия. През 2021 г., с решение на Министерски съвет, е определен и за Ръководител на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Един от основните изводи на изследването е, че увеличение с 1% в бюджета на Организацията за насърчаване на търговията (TPO) води до 0,068% увеличение на растежа на износа и 0,092% увеличение на БВП на глава от населението. В сравнение със средните стойности за ЕС и членовете на Trade Promotion Europe България се нарежда близо до средните нива, но с леко по-високи ползи за икономиката.

Всяко 1 евро, похарчено от тези организации за подпомагане на експортната дейност на компаниите, генерира приходи от 172 евро от износ и ръст с 396 евро на БВП, демонстрирайки висока възвръщаемост на инвестициите за насърчаване на търговията.

Ефектът на експорта върху заетостта може да се разграничи на директен и индиректен. Директният ефект се проявява като увеличаване на заетостта в резултат на подпомагането на компаниите износители от държавата. Индиректният ефект се проявява като ръст на БВП вследствие на повишения износ от компаниите, което от своя страна води и до ръст на заетостта в икономиката. Резултатите от изследването показват, че именно увеличаването на БВП от експортното промотиране води до над средните нива на повишаване на заетостта в България, а не директният ефект върху работните места.

В доклада се прави извода, че по-малките държави получават по-значителни икономически ползи от програмите за насърчаване на износа в сравнение с по-големите държави. По-ниският ефект за големите държави вероятно се дължи на по-развитата им икономическа структура, по-силната вътрешна конкуренция, разработените експортни канали и вече придобит опит в износа.

Важен извод в доклада е, че ако няколко държави от един регион координират експортните си промоционални политики, ефектът върху икономическия им растеж е по-голям. Това означава, че България би могла да засили ефективността на експортното промотиране чрез по-тясно сътрудничество със съседните ни държави. Тези сътрудничества могат да включват провеждане на съвместни търговски мисии, регионални панаири и координиране на експортни стратегии. Има доказателства, че при такова сътрудничество, увеличението на бюджета на институция, отговорна за експорта в една от страните, има благоприятно влияние върху износа и БВП на другите страни в същия регион със сходно ниво на доходи.

Важен извод от анализа е, че дейността на агенциите, които подкрепят повече икономически сектори и повече търговски дестинации, имат по-голям ефект върху заетостта, отколкото тези, които се фокусират само върху няколко индустрии или пазари. В нашия случай ИАНМСП подкрепя едновременно много различни сектори, в това число всички производствени такива.

Резултатите от проучването сочат също, че експортното подпомагане от агенциите има високата възвращаемост, дължаща се на постигането на голям мултиплициращ ефект с влагането на малък размер на инвестираните средства. Организирането на бизнес форуми, търговски мисии, B2B срещи и други дейности с относително малки разходи могат да доведат до сделки за милиони. В резултат на споделяне на знания ползи могат да извлекат дори компании, които не са директни участници в експортните инициативи.

Включването на частния сектор в управлението на програмите за насърчаване на износа се извежда в доклада, като добра и работеща практика за неговата ефективност и повишаването на икономическите резултати на съответната държава. В тази връзка трябва да се подчертае, че ИАНМСП изпълнява много добре тази препоръка, като всички нейни инициативи се съгласуват и изпълняват съвместно с бизнеса и браншовите организации и асоциации.

В заключение може да се каже, че проучването на Университета в Женева ясно сочи, че инвестициите в експортно промотиране не само се изплащат, но и генерират значителен икономически растеж.

Въпросът отдавна не е „Дали експортното промотиране работи?“, а „Как можем да го направим още по-ефективно?“

* Докладът „Impact Study: Returns to Export Promotion“ е изготвен от Проф. Марсело Олареага (University of Geneva) е един от водещите икономисти в сферата на международната търговия и бивш старши икономист в Световната банка. Женевският университет е един от най-престижните университети в Европа, основан през 1559 г. Той е световноизвестен с изследванията си в икономиката, международната търговия и публичните политики.

