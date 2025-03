„Оскар”-и 2025: „Анора“ е големият победител (пълен списък на наградените)

Най-чаканото събитие във филмовата индустрия дойде и замина! Наградите „Оскар“ отново излъчиха най-добрите филми за изминалата година. Водещ бе телевизионният комик Конан О'Брайън, който излезе на сцената на 97-ата церемония на наградите на Академията. О'Брайън пое щафетата от своя колега комик и водещ на късно вечерно шоу Джими Кимъл, който води Оскарите цели четири пъти преди него.

Големият победител на вечерта е филмът „Анора“, който спечели пет награди „Оскар“. „Бруталистът“ се нареди на второ място с три статуетки. „Емилия Перес“ и „Злосторница“ имат по две награди „Оскар“, докато „Конклав“ има само една статуетка за Най-добър адаптиран сценарий. С два Оскара си тръгна и „Дюн: Втора част“, като той взе първото място за Най-добра звукорежисура и Най-добри визуални ефекти.

Ариана Гранде и Синтия Ериво внесоха магията на Оз на Оскарите, откривайки 97-ата церемония с музикално изпълнение от „Магьосникът от Оз“. След трогателен трибют към Лос Анджелис, който все още се възстановява от опустошителните горски пожари, Гранде се качи на сцената, за да изпълни прочувствена версия на „Somewhere Over the Rainbow“.

Малко след това Ериво впечатли публиката с емоционалното си изпълнение на „Home“ от „The Wiz“. Но истинската кулминация настъпи, когато двете звезди обединиха сили за „Defying Gravity“, емблематичната песен от края на първото действие на „Злосторница“. В стилен жест на уважение, Гранде (облечена в рокля, украсена с рубинена пантофка) отстъпи крачка назад, за да позволи на Ериво да разгърне мощния си глас и да изпее култовия боен вик на своята героиня.

По време на церемонията звездите отдадоха почит и благодарности към пожарниакрите, които се бориха с огнената стихия, която се разрази в Лос Анджелис, отбелязва"Телеграф".

След това Оскарите почетоха и американския актьор и носител на престижната статуетка Джийн Хекман, който беше намерен мъртъв в дома си заедно със съпругата си. „Имах удоволствието да работя с Джийн Хекман в два филма – Unforgiven и Under Suspicion“, заяви Морган Фрийман. Той добави, че Хекман е бил „щедър“ и че „спечели сърцата на киноманите по целия свят“. Позовавайки се на думите на Хекман, че иска да прави „добра работа“ в киното, Фрийман завърши с: „Ще бъдеш запомнен с това и с още толкова много.“

Упи Голдбърг и Опра Уинфри почетоха великия музикант Куинси Джоунс, който почина миналата година.

Ето пълен списък с номинираните и победителите:

Най-добър филм

“Анора” - ПОБЕДИТЕЛ

“Бруталистът”

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Все още съм тук”

“Момчетата от “Никел”

“Веществото”

“Злосторница”

“Емилия Перес”

Най-добър режисьор

Шон Бейкър, “Анора” - ПОБЕДИТЕЛ

Брейди Корбет, “Бруталистът”

Джеймс Манголд, “Напълно непознат”

Жак Одиар, “Емилия Перес”

Корали Фаржеа, “Веществото”

Най-добра мъжка роля

Ейдриън Броуди, “Бруталистът” - ПОБЕДИТЕЛ

Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”

Себастиан Стан, “Стажантът”

Ралф Файнс, “Конклав”

Колман Доминго, “Синг Синг”

Най-добра женска роля

Майки Медисън, “Анора” - ПОБЕДИТЕЛ

Деми Мур, “Веществото”

Синтия Ериво, “Злосторница”

Карла София Гаскон, “Емилия Перес”

Фернанда Торес, “Все още съм тук”

Най-добра поддържаща мъжка роля

Кийрън Кълкин, “Истинска болка” - ПОБЕДИТЕЛ

Юра Борисов, “Анора”

Гай Пиърс, “Бруталистът”

Едуард Нортън, “Напълно непознат”

Джеръми Стронг, “Стажантът”

Най-добра поддържаща женска роля

Зоуи Салдана, “Емилия Перес” - ПОБЕДИТЕЛ

Моника Барбаро, “Напълно непознат”

Ариана Гранде, “Злосторница”

Фелисити Джоунс, “Бруталистът”

Изабела Роселини, “Конклав”

Операторско майсторство

“Бруталистът” - ПОБЕДИТЕЛ

“Дюн: Втора част”

“Емилия Перес”

“Мария”

“Носферату”

Най-добър оригинален сценарий

“Анора” - ПОБЕДИТЕЛ

“Бруталистът”

“Истинска болка”

“5 септември”

“Веществото”

Най-добър адаптиран сценарий

“Конклав”- ПОБЕДИТЕЛ

“Напълно непознат”

“Емилия Перес”

“Момчетата от “Никел”

“Синг Синг”

Оригинална песен за филм

“El Mal”, “Емилия Перес” - ПОБЕДИТЕЛ

“Like A Bird”, “Синг Синг”

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Mi Camino”, “Емилия Перес”

“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”

Най-добра музика

“Бруталистът” - ПОБЕДИТЕЛ

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добра анимация

“Flow” - ПОБЕДИТЕЛ

“Отвътре навън 2”

“Мемоарите на един охлюв”

“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”

“Дивият робот”

Най-добър анимационен късометражен филм

In the Shadow of the Cypress - ПОБЕДИТЕЛ

Beautiful men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Най-добър грим и прическа

“Веществото” - ПОБЕДИТЕЛ

“Различен човек”

“Емилия Перес”

“Носферату”

“Злосторница”

Най-добри костюми

“Злосторница” - ПОБЕДИТЕЛ

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Гладиатор 2”

“Носферату”

Най-добър късометражен филм

I’m Not a Robot - ПОБЕДИТЕЛ

Anuja

A Lien

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Най-добър продуктов дизайн

“Злосторница” - ПОБЕДИТЕЛ

“Бруталистът”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Носферату”

Най-добър чуждоезичен филм

I’m Still Here – Бразилия - ПОБЕДИТЕЛ

The Girl With the Needle – Дания

“Емилия Перес” – Франция

The Seed of the Sacred Fig – Германия

Flow – Латвия

Най-добър късометражен документален филм

The Only Girl in the Orchestra - ПОБЕДИТЕЛ

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Най-добър документален филм

No Other Land - ПОБЕДИТЕЛ

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Най-добър монтаж

“Анора” - ПОБЕДИТЕЛ

“Бруталистът”

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

Най-добра звукорежисура

“Дюн: Втора част” - ПОБЕДИТЕЛ

“Напълно непознат”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добри визуални ефекти

“Дюн: Втора част” - ПОБЕДИТЕЛ

“Пришълецът: Ромул”

“Better Man: Роби Уилямс”

“Кралството на планетата на маймуните”

“Злосторница”