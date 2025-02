Ето как самолетът на "Делта Еърлайнс" се обърна по таван (ВИДЕО)

Авиокатастрофа в Канада стана в понеделник на международното летище Пиърсън в Торонто. Самолет на американската авиокомпания "Делта Еърлайнс" с 80 души на борда, изпълняващ полет от Минеаполис, се е обърна по таван.

„Причината за катастрофата все още се разследва и се ръководи от Агенцията по безопасност на транспорта. В момента не е уместно да коментираме. Наистина е важно да не правим спекулации. Това, което можем да кажем, е, че пистата беше суха и нямаше условия за страничен вятър”, коментира началникът на пожарната на летище Пиърсън Тод Айткън.

В Генералното консулство на Република България в Торонто не е постъпвала официална информация за пострадали или ранени български граждани. Екипът на консулска служба сформира специален кризисен щаб във връзка с катастрофата и следи ситуацията.Българските граждани могат да подават сигнали или да търсят съдействие на следните адреси:

Генерално консулство на Република България в Торонто, Канада

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Toronto,Canada, 65 Overlea Blvd., Suite 230

Toronto, ON M4H 1P1; +1 416 696 2420;

@BulgariaToronto

Emergency line: +1 416 892 1738

https://www.bgconsultoronto.info/