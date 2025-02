Изпитваме удоволствието от „Истинска болка“ от 28 февруари в кината

На 28 февруари ще изпитаме удоволствието от Истинска болка. Спечелилият редица отличия и номиниран за две награди „Оскар“ (най-добър оригинален сценарий и най-добра поддържаща мъжка роля на Кийран Кълкин), изключително трогателен и забавен авторски проект на Джеси Айзенбърг ще ни отведе на интимно, но бурно кинопътешествие, изследващо изненадващите проявления на поколенческата травма и разкриващо неотменната истина за важността от болката на нашето съществуване.

Истинска болка разказва историята на родените само с няколко седмици разлика братовчеди Дейвид (Джеси Айзенбърг) и Бенджи (Кийран Кълкин), които израстват като братя, но постепенно се отчуждават в следствие на редицата отговорности и разочарованията, породени от живота им като възрастни. След смъртта на тяхната, оцеляла от Холокоста, любима баба, Дейвид и Бенджи решават да почетат паметта ѝ с пътуване до Полша, където да извършат поклонение както в родния ѝ град, така и на редица места, емблематични за геноцида през Втората световна война. Но скоро начинанието им претърпява драматичен обрат, когато напрегнатият и тревожен Дейвид и маниакално-невротичният Бенджи се изправят срещу собствените си демони и суровия си, стаен гняв един към друг, които се усилват допълнително на фона на свидетелствата от непреодолимата трагедия на историята…

Подхранван от своя остроумен сценарий и страхотните изпълнения на Джеси Айзенбърг и Кийран Кълкин, Истинска болка умело балансира между хумористичното и сърцераздирателното и предлага една незабравима, трансформираща история за семейство, прошка и издръжливост.

Режисьор и сценарист на Истинска болка е Джеси Айзенбърг (Социалната мрежа, When You Finish Saving the World), продуценти са Ема Стоун, Ева Пушчинска, Дженифър Семлър, Джеси Айзенбърг, Али Хъртинг и Дейв МакКари. В ролите са Кийран Кълкин, Джеси Айзенбърг, Уил Шарп, Дженифър Грей, Кърт Егиауан, Лайза Садови, Даниел Орескес и др.

Изпитваме удоволствието от Истинска болка от 28 февруари само в кината.