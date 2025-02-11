Времето във вторник: Слънчево, но с температури до -14°C

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца. Слабо ще се понижи и ще остане по-високо от средното.

Сутринта във вторник на места в равнинната част и котловините ще има намалена видимост. В Източна България ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в отделни котловини - до минус 14°, за София - около минус 10°.