Времето във вторник: Слънчево, но с температури до -14°C
Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца. Слабо ще се понижи и ще остане по-високо от средното.
Сутринта във вторник на места в равнинната част и котловините ще има намалена видимост. В Източна България ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в отделни котловини - до минус 14°, за София - около минус 10°.
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