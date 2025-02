Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че помощта за Украйна ще продължи, ако тя обещае да доставя редки метали на САЩ, а офертата му към КЕВ продължава да предизвиква лавина от коментари.

Според DW Тръмп е направил това изявление в Овалния кабинет на Белия дом снищи, говорейки пред репортери.

"Казваме на Украйна, че те имат много ценни редки метали. Искаме да сключим сделка с Украйна, в която те ще осигурят това, което им даваме, с техните редки метали и други неща", каза той.

На въпрос дали Тръмп иска Киев да доставя ресурси на Вашингтон, президентът отговори утвърдително, отбелязвайки, че "иска да има гаранции" за доставките на редки метали, предаде Associated Press.

Според ръководителя на Белия дом така той иска Киев да "компенсира" Вашингтон за почти 300 милиарда долара предоставена досега подкрепа.

The New York Times и Financial Times , позовавайки се на източници, съобщиха почти едновременно за готовността на Украйна да работи със САЩ по сделки с редки елементи в замяна на дългосрочни гаранции, че тези ресурси няма да отидат в Русия.

Както отбеляза събеседник на FT, близък до украинския лидер Володимир Зеленски, тази инициатива е в съответствие с "плана за победа", представен на президента на САЩ Доналд Тръмп. По-специално, той съдържаше съвместното разработване на уран и литий.

По-късно съветникът на кабинета на украинския президент Михаил Подоляк потвърди тази информация, уточнявайки, че говорим по-специално за литиеви и титанови находища.

Украйна разполага с 5% от световните запаси от "критични суровини", включително редки метали.

Последните включват 17 елемента, включително скандий, итрий и лантан. Някои от находищата вече се намират на териториите, станали част от Русия. Според американския портал OilPrice след началото на военната операция Украйна е загубила две от четирите литиеви находища, чиито запаси са най-големите в Европа. Те бяха оценени на около 500 хиляди тона.

Уебсайтът на ООН показва, че на територията на Украйна са съсредоточени находища на 21 редки елемента от списъка на 30 вещества, които са определени от Европейския съюз като "критични суровини" при производството на устройства за разработване на "зелена" енергия. Сред тях са литий, кобалт, скандий, графит, тантал, ниобий и други.

Украйна има около 500 хиляди тона запаси от литий, това са едни от най-големите находища в Европа.

Твърди се, че общата стойност на редките метали в Украйна е достигнала до 15 трилиона долара.

Но в същото време повече от 70% от този обем се намира на територията на Донецката и Луганската народни републики (ДНР и ЛНР), както и на Днепропетровска област, към която се приближава фронтовата линия.

Офертата на Тръмп предизвика негодувание в Европа. Според лидерите й не е случайно, че това предизвикателство Тръмп отправя точно по време на срещата на лидерите.

Първи се изказа германския канцлер Олаф Шолц.

Той разкритикува изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за желанието му сам да се разпорежда с редките метали от Украйна. Според германското издание на Merkur канцлерът смята, че страната му също има право на собствен дял в богатите украински недра. В тази връзка ръководителят на Германия упрекна американския президент в егоизъм.

"Думите на президента на САЩ Доналд Тръмп за използването на природните ресурси на Украйна в замяна на военна помощ са егоистични", оплака се Шолц.

Според него тези ценни украински ресурси трябва да се използват за финансиране на всичко, от което Киев ще се нуждае след войната.

Германският лидер смята, че "би било много егоистично и егоцентрично" да се използват парите, получени сега, за финансиране на подкрепата за отбраната на Украйна. И точно това иска Вашингтон.

Европейският съюз иска конструктивен диалог със САЩ, но е готов да отговори твърдо, ако стане обект на „несправедливо“ отношение от страна на новото правителство на американския президент Доналд Тръмп, заяви малко по-късно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след среща с лидери от блока.

„Налице са нови предизвикателства и нова несигурност и, ако станем обект на несправедливи и произволни решения, ЕС ще отговори твърдо“, обобщи Фон дер Лайен.

Русия пък се зае да обяснява каква е идеята на Тръмп.

Идеята за сътрудничество между Украйна и САЩ в областта на редките метали е да се окаже помощ на търговска основа, каза прессекретарят Дмитрий Песков, като думите му бяха цитирани от РБК.

"Вероятно, ако наричаме нещата с истинските им имена, това е предложение за закупуване на помощ. Тоест да не продължим да го предоставяме безплатно или по друг начин, а да го предоставяме на търговска основа. По-добре е, разбира се, изобщо да не се оказва помощ и по този начин да се допринесе за края на този конфликт", каза той.