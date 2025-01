Попадаме в студената реалност на „Бруталистът“ от днес само в кината

Време е да направим още място във витрината за трофеи, защото носителят на „Златен лъв“, три награди „Златен глобус“ и номинираният за 10 награди „Оскар“, включително за най-добър филм, най-добър режисьор (Брейди Корбей) и най-добра главна мъжка роля (Ейдриън Броуди), трогателен и монументален исторически епос Бруталистът променя кината завинаги от днес, 31 януари. Изцяло заснет във VistaVision, творческият размах на този велик американски шедьовър преплита изкуството, самотата и суровата реалност на живота чрез лична история, която обаче е и истинска глобална трагедия за оцеляване, амбиция и саможертва в следвоенната епоха.

Бруталистът разказва за архитекта Ласло Тот (Броди), който в края на Втората световна война пристига в Америка с надежда да изгради отново живота, работата и брака си със своята съпруга Ержебет (Фелисити Джоунс). Установявайки се във Филаделфия, той има не особено приятен първи сблъсък с богатия бизнесмен Харисън Лий Ван Бюрен (Гай Пиърс), но в крайна сметка Ван Бюрен разпознава таланта на Ласло и решава да го използва за монументален нов проект. Това е мечта, която Ласло никога не е предполагал, че може да изживее отново, но тя идва с тежка цена, тъй като той жертва все повече и повече себе си и семейството си, за да завърши своята амбициозна визия.

В ново видео зад кадър част от впечатляващия актьорски състав ни разказва повече за уникалния процес на заснемане на филма, благодарение на който тази мощна творба достига по несравним начин до периода, в който се развива действието. Изживяването на Бруталистът в кината и IMAX предлага ниво на детайлност и величие, което издига продукцията от завладяваща драма до разтърсващо, всеобхватно кинопреживяване.

Режисьор на Бруталистът е Брейди Корбей (Childhood of a Leader, Vox Lux), който е и автор на сценария заедно с Мона Фастволд (The World to Come). Продуценти са Тревор Матюс, Ник Гордън, Брайън Иънг, Андрю Морисън, Андрю Лорън, Д. Дж. Гугенхайм и Брейди Корбей. В главните роли са Ейдриън Броуди, Фелисити Джоунс, Гай Пиърс, Джо Олуин, Рафи Касиди и Алесандро Нивола.

Ставаме част от историята на Бруталистът от днес, 31 януари, само в кината и IMAX.