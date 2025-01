The Smashing Pumpkins идват на Hills of Rock в Пловдив

Култова 90-тарска вълна залива Гребната в Пловдив това лято. The Smashing Pumpkins и Skunk Anansie на сцената на Hills of Rock 2025! С присъединяването на The Smashing Pumpkins и Skunk Anansie, две митични групи, оформили звученето на 90-те, сцената на HILLS OF ROCK за пореден път доказва, че тя е единствената у нас, на която историята и бъдещето на рок и метъл музиката се срещат. В три вълшебни пловдивски нощи рамо до рамо ще застанат онези, които преживяха разцвета на 90-те и 2000-те и новата вълна от фенове, за които това не е носталгия, а откритие.

The Smashing Pumpkins ще са хедлайнерите на третия и последeн ден на фестивала - 27 юли. Gojira ще са хедлайнери на 25 юли. Сега остава да стане ясно и кои ще излязат последни на сцената на 26 юли.

The Smashing Pumpkins са една от онези банди, чрез които алтернативният рок не просто съществува, а оформя култура. С меланхоличния си, но мощен алт-рок, кристално чисти китари , хипнотизиращи рифове и вокалите на Били Корган, които могат да срутят всяка емоционална защита, Тиквите винаги са били нещо повече от поредната гръндж банда – те са симфония от тъга, гняв и безгранична амбиция.

Skunk Anansie идват директно от Острова за HILLS OF ROCK! Водени от Skin и от недоволството, яростта и стремежа към промяна, една от най-значимите британски банди пристига с чисто нов албум и за втори път у нас след монументалното си участие в Бургас през 2011. Безкомпромисната енергия на Skunk Anansie се завихря още през 1994 с експлозивен микс от алтърнатив рок, пънк и дъб, пречупен през смелата, безстрашна и провокативна Skin – без съмнение една от най-ярките икони в историята на рока.