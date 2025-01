Тръмп сменя посланика на САЩ у нас до 2 седмици?

Новият американски президент Доналд Тръмп се очаква до две седмици да смени сегашният си представител в София Кенет Мертен, пише BG VOICE, позовавайки се на свои източници в новата администрация.

В Съединените Щати повечето посланици са политически назначения и служат "at the pleasure of the President", както казва традиционната фраза. Не е задължително те да изкарат пълен мандат преди да бъдат сменени особено при нова администрация в Белия дом. По традиция всички политически назначения подават своите оставки в символичен жест към новата власт.

Досега Тръмп смени над 30 амиракински посланика, включително в ключови партньорски държави от Европейския съюз, Близкия изток, Латинска Америка, както и представителите на САЩ в НАТО и ООН.

Сред сменените посланици в близки до България страни са тези в Турция, Гърция, Хърватия, Малта. В съседна Гърция Тръмп изпрати доскорошната годеница на големия си син Доналд Тръмп-Джуниър Кимбърли Гилфойл.

Кенет Мертен пристигна в България през април 2023 г. след като беше утвърден от американския Сенат. Той замени назначената от Тръмп Херо Мустафа след като нейният мандат изтече в края на 2022 г.

В София вече е известна предстоящата рокада в американското посолство и обмислят реципрочни действия.

Сегашният ни посланик във Вашингтон Георги Панайотов не се ползва с доверието на американската страна.

По време на президентската кампания през миналата година Панайотов си позволи да коментира обвиненията и съдебните проблеми на Тръмп в интервюта, в разрез на приетия дипломатически тон.

Пред bTV той коментира: "Според обвинението парите са били платени, за да се купи тяхното мълчание за това, че двете жени са имали сексуални отношения с Доналд Тръмп.

Портиерът е излязъл с информация, че Тръмп има незаконно дете. Обвинението е, че платените парите са осчетоводени като разходи за хонорари на адвокат.

Този адвокат Майкъл Коен, който е бивш адвокат на Тръмп, всъщност е човекът, който поддържа всички обвинения и е свидетелствал срещу него", каза Панайотов.

И още от интервюто - "Срещу Доналд Тръмп има три други разследвания, две от които са по-сериозен потенциал. Едното е за нападението на Капитолия на 6 януари, а другото е, че той е провел разговор с властите в Джорджия по време на президентските избори и им е наредил да намерят малко над 11 хиляди гласа, за да може той да спечели изборите в щата", заяви той. Според него тези разследвания могат да имат по-сериозни последствия.

Такъв тип коментари в чужда държава не са приети и са в нарушения на протокала, казват дипломати.

Малко след това от Външно министерство забраниха на Панайотов да дава интервюта без изричното позволение на София. От МВнР драстично ограничиха медийните му изяви.

Завършилият Московския държавен институт по международни отношения Панайотов беше изненадващо посочен за служебен министър на отбраната, а после пратен в мисията ни в САЩ.

Брат му Тодор Панайотов е осветен като сътрудник на Държавна сигурност, който е собственик на голям туристически обект в Поморие. Той е бил нещатен служител при ОУ на МВР в Бургас по линия на ПГУ и е работил в службите под псевдонима "Дринов", а е разкрит след проверка на общинските съветници в Поморие през 2013 г.



При назначението на Панайотов за посланик американската страна забави даването на неговия агреман два месеца. Ден повече е деликатен отказ в дипломацията, но забавянето още тогава беше разтълкувано като сигнал за притесненията на американците към номинацията на Панайотов. Преди да замине за Вашингтон той определи като най-голямото си предизвикателство да възстанови доверието, загубено през последните няколко години, със САЩ. Изглежда, че сега е загубил тяхното.



Панайотов беше сред малцината посланици от Европейския съюз, които не присъстваха на партийните конференции на демократите и републиканците през лятото. Дипломатите използваха срещите, за да установят близки контакти със съветници и хора от екипите на Камала Харис и Доналд Тръмп в очакване на следващата администрация. Панайотов обаче не беше уведомил МВнР за събитията и не участва в тях.



В София отдавна поставят под въпрос работата на Панайотов, но заради поредицата избори и служебни кабинети той се измъква от отговорност. През неговия мандат няма никакъв напредък по преговорите за социална спогодба, а въпросът с отпадането на визите се движи от София.



Досега мандатът на Панайотов ще се запомни с колосалния гаф на 3 март миналата година когато той освети моста „Фредерик Дъглас“ във Вашингтон в цветовете на руското знаме. В началото на мандата си пък той за малко не забърка България в скандал с Германия след като обвини тяхната авиокомпания „Луфтханза“ в дискриминация заради неуредица с полет на сина му. Панайотов написа дълъг пост във Facebook с обвинения към германците, който беше широко отразен в българските медии, но впоследствие се оказа, че е безпочвен.



Бездействието на Панайотов в отпор на македонския лобизъм в САЩ пък беше определен като опасни за България. В анализ информационната агенция БГНЕС написа: Некадърността на посланика ни в САЩ води до престъпления срещу България. Липсата на базисни познания за националната сигурност и интереси водят до тежки грешки, граничещи с престъпления от страна на българския посланик в САЩ Георги Панайотов, който допуска разглеждането на антибългарски документ в Сената на САЩ.



Скъпо платен турист, който трябва веднага да бъде пратен в постоянен отпуск. Така пък лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов определи бездействието на посланика ни във Вашингтон Георги Панайотов, който, според него не е предприел никакви действия след внесената в Конгреса на САЩ нова резолюция от страна на лобито на Северна Македония в Щатите, която да окаже натиск за приемането на страната в Европейския съюз без да се зачитат проблемите, които страната има с България.



Повече от ясно е, че българското Външно министерство ще отзове посланика ни след като е ясно, че американската страна е загубила доверие в него.