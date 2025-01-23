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Тролей блъсна и уби жена в София

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Тролей блъсна и уби жена в София

Велизар Чакалов, Facebook група "Катастрофи в София"
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Тролей блъсна възрастна жена в столичния кв. "Хаджи Димитър". Тя е починала на място. От МВР заявиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:15 ч.

Едно момиче, което се е возило в тролея, е пострадало. То е прегледано от медицински екип.

Според очевидци жертвата е пресичала на място, където няма пешеходна пътека.

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