Тролей блъсна и уби жена в София
Тролей блъсна възрастна жена в столичния кв. "Хаджи Димитър". Тя е починала на място. От МВР заявиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:15 ч.
Едно момиче, което се е возило в тролея, е пострадало. То е прегледано от медицински екип.
Според очевидци жертвата е пресичала на място, където няма пешеходна пътека.
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