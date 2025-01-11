Спортът по тв на 11 януари
09.30 Тенис, турнир в Аделаида, финал МАХ Спорт 2
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Санкт Антон, спускане, жени Евроспорт 1
13.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1
13.50 Сноуборд: Световна купа в Скуол, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2
14.00 „Бристъл Сити“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 3
14.00 „Мидълзбро“ - „Блекбърн“ Диема спорт
14.00 „Бирмингам“ - „Линкълн“ Нова спорт
14.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен гигантски слалом БНТ 3
14.15 „Ливърпул“ - „Акрингтън“ Диема спорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 „Рос Каунти“ - „Селтик“ Ринг
15.00 „Алавес“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4
15.15 Волейбол, „Марица“ - ЦПВК БНТ 3
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 1
15.45 „Ал Оруба“ - „Ал Хилал“ МАХ Спорт 2
15.45 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1
16.00 „Удинезе“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
16.30 „Санкт Паули“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3
17.00 „Челси“ - „Моркамб“ Диема спорт 2
17.00 „Норич“ - „Брайтън“ Диема спорт
17.00 „Нотингам“ - „Лутън“ Нова спорт
17.15 „Валядолид“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4
17.30 Волейбол, „Левски“ - „Дея“ БНТ 3
18.45 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1
18.50 Сноуборд: Световна купа в Крайшберг, биг еър, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 „Торино“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Пиаченца“ - „Падуа“ МАХ Спорт 2
19.30 „Еспаньол“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4
19.30 „Борусия“ (М) - „Байерн“ Диема спорт 3
19.45 „Манчестър Сити“ - „Салфорд“ Диема спорт 2
19.45 „Лийдс“ - „Харогейт“ Нова спорт
19.45 „Аякс“ - „Валваайк“ Ринг
20.00 „Реймс“ - „Ница“ Диема спорт
21.00 НХЛ, „Флорида“ - „Бостън“ МАХ Спорт 1
21.45 „Милан“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, „Ховентуд“ - „Андора“ Нова спорт
21.50 Формула "Е": Световен шампионат в Мексико сити Евроспорт 2
22.00 „Севиля“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
22.00 „Рен“ - „Марсилия“ Диема спорт
22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Алкмаар“ Ринг
23.15 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, трети ден Евроспорт 2
23.30 НФЛ, „Хюстън“ - „Бос Анджелис“ МАХ Спорт 1
00.00 НБА, „Финикс“ - „Юта“ Диема спорт 3
02.00 UFC, Дърн срещу Рибас МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
03.00 НФЛ, „Балтимор“ - „Питсбърг“ МАХ Спорт 1
03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
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