Спортът по тв на 11 януари

09.30 Тенис, турнир в Аделаида, финал МАХ Спорт 2

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Санкт Антон, спускане, жени Евроспорт 1

13.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1

13.50 Сноуборд: Световна купа в Скуол, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

14.00 „Бристъл Сити“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 3

14.00 „Мидълзбро“ - „Блекбърн“ Диема спорт

14.00 „Бирмингам“ - „Линкълн“ Нова спорт

14.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен гигантски слалом БНТ 3

14.15 „Ливърпул“ - „Акрингтън“ Диема спорт 2

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.30 „Рос Каунти“ - „Селтик“ Ринг

15.00 „Алавес“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4

15.15 Волейбол, „Марица“ - ЦПВК БНТ 3

15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 1

15.45 „Ал Оруба“ - „Ал Хилал“ МАХ Спорт 2

15.45 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1

16.00 „Удинезе“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

16.30 „Санкт Паули“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3

17.00 „Челси“ - „Моркамб“ Диема спорт 2

17.00 „Норич“ - „Брайтън“ Диема спорт

17.00 „Нотингам“ - „Лутън“ Нова спорт

17.15 „Валядолид“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

17.30 Волейбол, „Левски“ - „Дея“ БНТ 3

18.45 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1

18.50 Сноуборд: Световна купа в Крайшберг, биг еър, мъже и жени Евроспорт 1

19.00 „Торино“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Пиаченца“ - „Падуа“ МАХ Спорт 2

19.30 „Еспаньол“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4

19.30 „Борусия“ (М) - „Байерн“ Диема спорт 3

19.45 „Манчестър Сити“ - „Салфорд“ Диема спорт 2

19.45 „Лийдс“ - „Харогейт“ Нова спорт

19.45 „Аякс“ - „Валваайк“ Ринг

20.00 „Реймс“ - „Ница“ Диема спорт

21.00 НХЛ, „Флорида“ - „Бостън“ МАХ Спорт 1

21.45 „Милан“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол, „Ховентуд“ - „Андора“ Нова спорт

21.50 Формула "Е": Световен шампионат в Мексико сити Евроспорт 2

22.00 „Севиля“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4

22.00 „Рен“ - „Марсилия“ Диема спорт

22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Алкмаар“ Ринг

23.15 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, трети ден Евроспорт 2

23.30 НФЛ, „Хюстън“ - „Бос Анджелис“ МАХ Спорт 1

00.00 НБА, „Финикс“ - „Юта“ Диема спорт 3

02.00 UFC, Дърн срещу Рибас МАХ Спорт 2

02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

03.00 НФЛ, „Балтимор“ - „Питсбърг“ МАХ Спорт 1

03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2



