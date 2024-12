"Танцуващи молекули" възстановяват хрущяла

Малкото движение и напредването на възрастта са сред основните причини за намаляването на хрущяла в тялото. Следва дискомфорт, болки и дори затруднено движение. Затова изследователите търсят начин да помогнат на хората да се справят с този проблем.



Проучване показва, че т.нар. "танцуващи молекули" могат да бъдат от ключово значение за стимулираме на възстановяването на хрущяла. То е публикувано в Journal of the American Chemical Society, пише "Труд".



Фокусът на изследването е върху прилагането на имитация на пептида TGF-β1, който е с кръгла структура, като се цели да се предизвика възстановяване на хрущяла. По-добри резултати показва версия на TGF-β1, който е проектиран да има по-свободно движение. Заради това и молекулите са наречени "танцуващи", тъй като тези по-свободни движения са от ключово значение за задействане на процеса на растежа на хрущяла.



Хрущялът е вид тъкан в тялото, която помага за омекотяване при движение на ставите. Клетките, които го изграждат и спомагат подържането му се наричат хондроцити. Проблемите, свързани с него, могат да доведат до остеоартрит. При това заболяване ставният хрущял е повреден и това води до затруднения при движение и болки.



Тъй като хрущялът не се регенерира с напредване на възрастта, се налага да се търсят начини за поддържането му и за изкуственото му възстановяване. Добре е да се избегне физическото му увреждане. Може да се поддържа в добро състояние чрез редовни физически упражнения и повече движение в ставите.



Трансформиращият растежен фактор (TGF)-β1, който е във фокуса на изследването, е многофункционален протеин, който е от съществено значение в много клетъчни процеси, които включват фиброза, възпаление, хондрогенеза и възстановяване на хрущяла.



Изследват се ефектите върху човешките ставни хондроцити и се наблюдава, че кръговият епитоп е помогнал за активирането на TGF-β1 и сигнализирането в хрущялните клетки. Тогава учените откриват, че движението на молекулите кара хрущялните клетки да произвеждат по-големи количества от компонентите, които изграждат хрущялната тъкан.



Учените виждат голям потенциал в това откритие и вярват, че може да помогне за намирането на средство, чрез което да се възстаностановява хрущяла в тялото.



За да поддържате тази тъкан в тялото си в добро състояние е добре да обърнете внимание на храненето. Чрез консумацията на месо организмът може да си набави хиалуронова киселина и колаген. Бульони от телешки кости или свински крачета често се препоръчват в такива случаи. Ядки като орехи, бадеми, кашу и кестени също стимулират производството на колаген.



Желатинът съдържа глицин и пролин, които са богати на колаген вещества. Те помагат за поддържане на доброто състояние на сухожилията и костите. Продукти, богати на витамин C, като цитрусовите плодове, също са от полза. Този витамин помага за синтеза на колагена в организма. Полезни са също Омега-3 киселините, съдържащи се в много риби, както и продукти, които съдържат магнезий.