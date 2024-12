Качеството на хотелските услуги в България продължава да нараства, сочи изследване

Нараства качеството на хотелските услуги в България през 2024 г. за втора поредна година, сочи изследване на Хотелския форум, получено днес в БТА.

Индексът HotScore, който измерва удовлетворението на гостите на хотелите в България, се повишава с 0,9 пункта до 72,4 - ръст, който макар и малко по-нисък от миналогодишния (1,5 пункта), все пак очертава стабилна положителна тенденция по отношение обслужването, коментират от организацията. Ръстът е окуражаващ, защото ясно показва, че въпреки редицата предизвикателства, пред които е изправен секторът, като скок на цените на основни стоки и услуги, липсата на работна ръка, политическата несигурност и други негативни фактори, качеството на хотелската услуга расте, изтъкват от Хотелския форум.

Изследването на организацията обхваща периода от декември 2023 г. до декември 2024 г. и измерва с алгоритми, като класира на база потребителски оценки над 1000 хотела в страната, които отговарят на условията да имат 20 и повече стаи (за да бъдат изключени Airbnb-апартаментите и къщите за гости), категория три, четири и пет звезди, както и минимален брой от 50 потребителски оценки в различните платформи за резервации.

Анализ на представянето в големите международни платформи за резервации

Хотелският бизнес е един от малкото, в които качеството на предоставяната услуга може да бъде прецизно измерено, отбелязват от Хотелския форум. Обективен критерий за това са оценките и отзивите, които гостите на хотелите оставят в различните платформи за резервации, като Booking.com, Google, Tripadvisor, и други.

На базата на тези оценки, чрез специален алгоритъм и с помощта на изкуствен интелект, се изчислява индексът за потребителска удовлетвореност за всеки хотел в страната - неговият HotScore™ (Hotel Score). За целта, освен самите потребителски оценки, алгоритъмът отчита също категорията на хотела - туристите имат различни очаквания за престоя си в един 3-звезден и един 5-звезден хотели; брой коментари - за хотел с 1500 оценки е по-трудно да постигне и поддържа висок HotScore, в сравнение с такъв само с 200 оценки; няколко други фактора, които гарантират максимална обективност.

Изчисляването на индекса HotScore, както и последващото включване на стоте най-добри хотели в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2024, е безплатно за тях.

През 2024 г. проектът за изчисляване и текущо следене на рейтинга на хотелите в България беше одобрен и съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", което според организацията е доказателство за значението му като реален измерител на качеството на хотелския продукт в страната.

Други факти

Всички хотели, включени в изследването, разполагат с капацитет от малко над 100 000 стаи или средно по около 95 стаи за всеки от категоризираните с 3, 4 и 5 звезди хотели у нас. Малко под половината от всички изследвани хотели са морски, 27 на сто са градски, с по 10 на сто са СПА и планинските хотели и 7 на сто са "други ваканционни", в които влизат хотелите в близост до природни и исторически забележителнности.

Сред 100-те най-добри хотели в страната 40 са морски, 29 градски, 18 СПА, 7 планински и 6 са "други ваканционни".

Отново сред първите 100 съотношението между 4 и 5-звездните хотели е 50 на 50, а с най-много представители в стотицата присъства Пловдив (12), следван от София (11), Слънчев бряг (9), Златни пясъци (8), Несебър (5), Банско (5), Бургас (4), Велинград (4), Обзор (4) и т.н.

Класацията TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2024

Стоте хотела, постигнали най-висок индекс HotScore през годината, традиционно ще бъдат включени в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2024 и отличени на специална гала церемония на 23 януари 2025 г. в Централния военен клуб в София.

Успоредно с това своите грамоти за отлично представяне през годината ще получат и собственици и мениджъри на хотели от различните категории на рейтинга: TOP 10 Best Five-Star City Hotels; TOP 10 Best Four-Star City Hotels; TOP 10 Best Three-Star City Hotels; TOP 10 Best Five-Star Spa Hotels; TOP 10 Best Four-Star Spa Hotels; TOP 10 Best Three-Star Spa Hotels; TOP 10 Best Five-Star Seaside Hotels; TOP 10 Best Four-Star Seaside Hotels; TOP 10 Best Three-Star Seaside Hotels; TOP 10 Best Five-Star Mountain Hotels; TOP 10 Best Four-Star Mountain Hotels; TOP 10 Best Three-Star Mountain Hotels; TOP 10 Best Four-Star Leisure Hotels; TOP 10 Best Three-Star Leisure Hotels.

Представители на хотелите с най-висок HotScore™ се включиха в церемонията TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2023, която се състоя на 18 януари тази година във Военния клуб в София.