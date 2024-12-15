Спортът по тв на 15 декември

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3

10.50 Ски скокове: Световна купа в Жангжиаку, малка шанца, жени Евроспорт 2, БНТ 3

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.30 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени Евроспорт 1

13.00 „Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

13.00 Баскетбол, „Спартак“ - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2

13.30 „Лече“ - „Монца“ МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, „Гранада“ - „Баскония“ Нова спорт

13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Рео Бреогат“ Диема спорт 2

13.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 „Кьолн“ - „Нюрнберг“ Диема спорт 3

15.00 „Атлетико“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: "Шотландия оупън", финал Евроспорт 1

15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, мъже Евроспорт 2

16.00 „Спартак“ - ЦСКА Диема спорт

16.00 „Парма“ - „Верона“ МАХ Спорт 2

16.00 „Болоня“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3

16.00 „Брайтън“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт

16.00 „Монпелие“ - „Ница“ Нова спорт

16.00 Волейбол, ЦСКА - „Дея“ БНТ 3

16.30 „Хайденхайм“ - „Щутгарт“ Диема спорт 3

16.30 Волейбол, световно клубно първенство, мач за 3-о място МАХ Спорт 1

16.35 Ски скокове: Световна купа в Титизее Нойщадт, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.15 „Алавес“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

17.30 „Селтик“ - „Рейнджърс“ Рниг

18.00 „Левадиакос“ - „Панатинайкос“ Нова спорт

18.30 „Манчестър Сити“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2

18.30 „Борусия“ (Д) - „Хофенхайм“ Диема спорт 3

18.30 Плуване, световно първенство БНТ 3

19.00 „Комо“ - „Рома“ МАХ Спорт 3

19.30 „Виляреал“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

19.30 Волейбол, световно клубно първенство, финал МАХ Спорт 1

19.30 Баскетбол, „Сарагоса“ - „Барселона“ Диема спорт

19.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, супер Г, жени Евроспорт 1

20.00 „Спортинг“ - „Боавища“ Ринг

20.00 НФЛ, „Хюстън“ - „Маями“ МАХ Спорт 2

20.00 Голф: Грант Торнтън Инвитеншънъл, трети ден Евроспорт 2

21.00 „Саутхемптън“ - „Тотнъм“ Нова спорт

21.00 „Челси“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2

21.15 Снукър: "Шотландия оупън", финал Евроспорт 1

21.30 Волейбол, „Модена“ - „Пиаченца“ МАХ Спорт 1

21.45 „Милан“ - „Дженоа“ МАХ Спорт 3

21.45 ПСЖ - „Лион“ Диема спорт

22.00 „Барселона“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4

23.20 НФЛ, „Детройт“ - „Бъфало“ МАХ Спорт 2

00.00 НХЛ, „Торонто“ - „Бъфало“ МАХ Спорт 1

00.00 НБА, „Индиана“ - „Ню Орлиънс“ Диема спорт

03.00 Волейбол, „Минас“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 1