Спорт по тв на 14 декември

10.00 Плуване, световно първенство БНТ 3

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

10.50 Ски скокове: Световна купа в Жангжиаку, малка шанца, жени Евроспорт 2

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.30 Сноуборд: Световна купа в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2

13.00 "Черно море" - "Славия" Диема спорт

13.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, жени Евроспорт 1

14.00 "Улм" - "Хамбургер" Диема спорт 3

14.00 "Шалке" - "Фортуна" Нова спорт

14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.00 Ски-рали: Световна купа в Куршевел, спринт Евроспорт 2

14.30 "Престън" - "Лийдс" Диема спорт 2

15.00 "Еспаньол" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: "Шотландия оупън", полуфинал Евроспорт 1

15.30 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, преследване, мъже Евроспорт 2

16.00 "Левски" - "Дунав" Диема спорт

16.00 "Аталанта" - "Каляри" МАХ Спорт 3

16.30 "Майнц" - "Байерн" Нова спорт

16.30 Ски скокове: Световна купа в Титизее Нойщадт, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.00 "Ливърпул" - "Фулъм" Диема спорт 3

17.00 "Арсенал" - "Евертън" Диема спорт 2

17.15 "Майорка" - "Жирона" МАХ Спорт 4

18.30 Волейбол, световно клубно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1

18.30 Плуване, световно първенство БНТ 3

18.30 Ски бягане: Световна купа в Давос, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

18.45 Сноуборд: Световна купа в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

19.00 "Удинезе" - "Наполи" МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, "Нефтохимик" - "Монтана" МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, "Манреса" - "Андора" Нова спорт

19.30 "Севиля" - "Селта" МАХ Спорт 4

19.30 "Нотингам" - "Астън Вила" Диема спорт 2

19.30 "Санкт Паули" - "Вердер" Диема спорт 3

19.45 "Хееренвеен" - ПСВ "Айндховен" Ринг

20.00 "Оксер" - "Ланс" Диема спорт

20.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, жени Евроспорт 1

21.00 Голф: Грант Торнтън Инвитеншънъл, втори ден Евроспорт 2

21.30 Снукър: "Шотландия оупън", полуфинал Евроспорт 1

21.45 "Ювентус" - "Венеция" МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол, "Уникаха" - "Гран Канария" Нова спорт

22.00 "Райо Валекано" - "Реал" МАХ Спорт 4

22.00 "Реймс" - "Монако" Диема спорт

22.00 "Фейенорд" - "Хераклес" Ринг

22.00 Волейбол, световно клубно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1

23.00 НХЛ, "Едмънтън" - "Вегас" МАХ Спорт 2

03.30 НБА, втори полуфинал Диема спорт 3

04.00 Бокс, събитие в Тихуана Диема спорт