Спорт по тв на 24 ноември

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1

12.15 "Берое" - "Септември" Диема спорт

13.30 "Дженоа" - "Каляри" МАХ Спорт 3

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1

14.30 ЦСКА 1948 - "Черно море" Диема спорт

14.30 "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Брауншвайг) Диема спорт 3

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

15.00 "Осасуна" - "Виляреал" МАХ Спорт 4

15.30 "Спарта" - "Алкмаар" Ринг

15.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже, квалификация Евроспорт 1

16.00 "Комо" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

16.00 "Саутхемптън" - "Ливърпул" Диема спорт 2

16.00 "Лил" - "Рен" Нова спорт

16.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже Евроспорт 1

17.00 ЦСКА - "Лудогорец" Диема спорт

17.00 Тенис, финал на Купа Дейвис Диема спорт 3

17.15 "Севиля" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4

17,45 "Аякс" - "Цволе" Ринг

18.00 Волейбол, "Марица" - "Славия" БНТ 3

18.30 "Ипсуич" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2

19.00 "Наполи" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, "Милано" - "Перуджа" МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Хърватия Нова спорт

19.30 "Леганес" - "Реал" МАХ Спорт 4

19.30 "Астерас" - ПАОК Диема спорт

20.00 "Чикаго" - "Минесота" МАХ Спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден Евроспорт 2

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, Сърбия – Дания Нова спорт

21.45 "Лацио" - "Болоня" МАХ Спорт 3

21.45 "Ница" - "Страсбург" Диема спорт

22.00 "Атлетик" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

22.30 НБА, "Бостън" - "Минесота" Диема спорт 2

23.20 "Грийн Бей" - "Сан Франциско" МАХ Спорт 2