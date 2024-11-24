Спорт по тв на 24 ноември
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
12.15 "Берое" - "Септември" Диема спорт
13.30 "Дженоа" - "Каляри" МАХ Спорт 3
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 ЦСКА 1948 - "Черно море" Диема спорт
14.30 "Кайзерслаутерн" - "Айнтрахт" (Брауншвайг) Диема спорт 3
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
15.00 "Осасуна" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
15.30 "Спарта" - "Алкмаар" Ринг
15.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 "Комо" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
16.00 "Саутхемптън" - "Ливърпул" Диема спорт 2
16.00 "Лил" - "Рен" Нова спорт
16.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже Евроспорт 1
17.00 ЦСКА - "Лудогорец" Диема спорт
17.00 Тенис, финал на Купа Дейвис Диема спорт 3
17.15 "Севиля" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
17,45 "Аякс" - "Цволе" Ринг
18.00 Волейбол, "Марица" - "Славия" БНТ 3
18.30 "Ипсуич" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
19.00 "Наполи" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, "Милано" - "Перуджа" МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Хърватия Нова спорт
19.30 "Леганес" - "Реал" МАХ Спорт 4
19.30 "Астерас" - ПАОК Диема спорт
20.00 "Чикаго" - "Минесота" МАХ Спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, Сърбия – Дания Нова спорт
21.45 "Лацио" - "Болоня" МАХ Спорт 3
21.45 "Ница" - "Страсбург" Диема спорт
22.00 "Атлетик" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
22.30 НБА, "Бостън" - "Минесота" Диема спорт 2
23.20 "Грийн Бей" - "Сан Франциско" МАХ Спорт 2