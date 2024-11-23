Спортът по тв на 23 ноември

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Щубал, слоупстайл Евроспорт 2

12.30 „Арда“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт

14.00 „Фортуна“ - „Елверсберг“ Диема спорт 3

14.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, жени, голяма шанца Евроспорт 2

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

14.30 „Лестър“ - „Челси“ Диема спорт 2

14.30 „Ковънтри“ - „Шефийлд Юнайтед“ Нова спорт

15.00 „Ботев“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

15.00 „Валенсия“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

15.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже, квалификация Евроспорт 1

16.00 „Верона“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

16.30 „Борусия“ (Д) - „Фрайбург“ Диема спорт 3

16.30 „Байер“ - „Хайденхайм“ Нова спорт

16.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже Евроспорт 1

17.00 „Арсенал“ - „Нотингам“ Диема спорт 2

17.15 „Атлетико“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4

17.30 „Левски“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

19.00 „Милан“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Берое“ - „Левски“ МАХ Спорт 1

19.00 Колоездене на писта: Шампионска лига в Сен-Кентен ен Ивелин Евроспорт 1

19.30 „Жирона“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

19.30 „Манчестър Сити“ - „Тотнъм“ Диема спорт 3

19.30 „Айнтрахт“ - „Вердер“ Нова спорт

19.45 „Фейенорд“ - „Хееренвеен“ Ринг

20.00 „Сент Етиен“ - „Монпелие“ Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден Евроспорт 2

21.30 „Хамбургер“ - „Шалке“ Нова спорт

21.30 Волейбол, „Гротадзолина“ - „Чистерна“ МАХ Спорт 2

21.45 „Парма“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

21.45 „Хартс“ - „Селтик“ Ринг

22.00 „Селта“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 „Расинг“ - „Крузейро“ МАХ Спорт 1

22.00 „Реймс“ - „Лион“ Диема спорт

22.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

00.00 НБА, „Юта“ - „Ню Йорк“ Диема спорт 2

01.30 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 1

03.00 UFC, Ян срещу Фигейредо МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1



