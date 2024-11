Дългото седене е опасно за здравето, съобщи ЮПИ, позовавайки се на кардиологично изследване.

Кардиолози от Многопрофилната болница на Масачузетс в Бостън са установили, че повече от десет и половина часа седнало положение на ден е свързано с риск от сърдечносъдови болести и смърт, дори при хора, които поддържат форма.

Съкращаването на времето, прекарано в седене, редуцира рисковете, каза д-р Шан Куршид, кардиолог и съавтор на изследването.

Друго изследване, публикувано в ПЛОС 1, показва, че сърдечните рискове нарастват при хората с напредването на възрастта, ако прекарват много време седнали.

За целите на настоящото изследване учените са анализирали данни на близо 90 хил. души, фигуриращи в британската Биобанка. Средното време на денонощие, прекарано в седене, е било 9,4 часа. В следващите осем години участниците в изследването са проследявани. Резултатите показват, че около5 процента са развили аритмия, 2 процента са развили сърдечна недостатъчност, малко под 2 процента са получили инфаркт и около един процент са починали от сърдечносъдово заболяване.

Рисковите за инфаркт и смърт, предизвикани от сърдечносъдово заболяване, са минимални при седене под 10,6 часа дневно. Над тази граница рисковете нарастват значително. Рискът е висок и при хора, които са физически активни в рамките на препоръчваните 150 минути седмично.

Заместването на 30 минути седене дневно с какъвто и да е тип физическа активност може да снижи рисковете за здравето на сърцето, казва д-р Чарлз Итън от университета "Браун" в Роуд Айлънд.

Добавянето на физическа активност снижава риска от инфаркт с 15 процента, а смъртността от сърдечносъдови заболявания - с 10 процента. Дори по-слабата физическа активност редуцира риска от инфаркт с шест процента, а от смърт - с 9.

Резултатите са публикувани в Journal of the American College of Cardiology и са представени на годишната среща на Американската асоциация по сърдечно здраве.