Спорт по тв на 10 ноември
09.50 Колоездене: Критериум Сингапур, мъже Евроспорт 2
12.30 „Хебър“ - ЦСКА 1948 Диема спорт
13.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
13.15 „Алмере“ - „Фейенорд“ Ринг
13.30 „Аталанта“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Гран Канария“ Диема спорт 2
13.30 Баскетбол, „Жирона“ - „Билбао“ Нова спорт
13.30 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей Кортрайк, жени Евроспорт 2
15.00 ЦСКА - „Крумовград“ Диема спорт
15.00 „Бетис“ - „Селта“ МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
15.30 „Твенте“ - „Аякс“ Ринг
16.00 „Рома“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3
16.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Лестър“ Диема спорт 2
16.00 „Нотингам“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Ипсуич“ Нова спорт
16.30 НФЛ, „Каролина“ - „Ню Йорк“ МАХ Спорт 2
17.15 „Майорка“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
17.20 „Килмарнък“ - „Селтик“ Ринг
17.30 „Спартак“ - „Лудогорец“ Диема спорт
18.00 Волейбол, „Левски“ - ЦСКА БНТ 3
18.30 „Челси“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
18.30 „Щутгарт“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3
19.00 „Монца“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
19.00 „Рейнджърс“ - „Хартс“ Ринг
19.00 Волейбол, „Тренто“ - „Верона“ МАХ Спорт 1
19.30 „Валядолид“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, „Рио Бреагон“ - „Барселона“ Нова спорт
20.30 „Хайденхайм“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3
20.30 ПАОК - „Олимпиакос“ Диема спорт
20.45 „Брага“ - „Спортинг“ Ринг
21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
21.30 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
21.45 „Интер“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
21.45 „Лион“ - „Сент Етиен“ Диема спорт 2
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Аризона МАХ Спорт 2
22.30 НБА, „Милуоки“ - „Бостън“ Диема спорт 3
22.45 „Бенфика“ - „Порто“ Ринг
23.30 НФЛ, „Далас“ - „Филаделфия“ МАХ Спорт 1