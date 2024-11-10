Спорт по тв на 10 ноември

09.50 Колоездене: Критериум Сингапур, мъже Евроспорт 2

12.30 „Хебър“ - ЦСКА 1948 Диема спорт

13.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2

13.15 „Алмере“ - „Фейенорд“ Ринг

13.30 „Аталанта“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Гран Канария“ Диема спорт 2

13.30 Баскетбол, „Жирона“ - „Билбао“ Нова спорт

13.30 Снукър: Международен шампионат, финал Евроспорт 1

14.40 Колокрос: Трофей Кортрайк, жени Евроспорт 2

15.00 ЦСКА - „Крумовград“ Диема спорт

15.00 „Бетис“ - „Селта“ МАХ Спорт 4

15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

15.30 „Твенте“ - „Аякс“ Ринг

16.00 „Рома“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3

16.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Лестър“ Диема спорт 2

16.00 „Нотингам“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 3

16.00 „Тотнъм“ - „Ипсуич“ Нова спорт

16.30 НФЛ, „Каролина“ - „Ню Йорк“ МАХ Спорт 2

17.15 „Майорка“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

17.20 „Килмарнък“ - „Селтик“ Ринг

17.30 „Спартак“ - „Лудогорец“ Диема спорт

18.00 Волейбол, „Левски“ - ЦСКА БНТ 3

18.30 „Челси“ - „Арсенал“ Диема спорт 2

18.30 „Щутгарт“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3

19.00 „Монца“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

19.00 „Рейнджърс“ - „Хартс“ Ринг

19.00 Волейбол, „Тренто“ - „Верона“ МАХ Спорт 1

19.30 „Валядолид“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, „Рио Бреагон“ - „Барселона“ Нова спорт

20.30 „Хайденхайм“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3

20.30 ПАОК - „Олимпиакос“ Диема спорт

20.45 „Брага“ - „Спортинг“ Ринг

21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

21.30 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

21.45 „Интер“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3

21.45 „Лион“ - „Сент Етиен“ Диема спорт 2

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 Наскар, състезание в Аризона МАХ Спорт 2

22.30 НБА, „Милуоки“ - „Бостън“ Диема спорт 3

22.45 „Бенфика“ - „Порто“ Ринг

23.30 НФЛ, „Далас“ - „Филаделфия“ МАХ Спорт 1