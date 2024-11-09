Спорт по тв на 9 ноември

09.35 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, мъже Евроспорт 2

12.30 „Славия“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт

13.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1

14.00 „Кьолн“ - „Гройтер Фюрт“ Диема спорт 3

14.00 „Магдебург“ - „Улм“ Нова спорт

14.30 „Кардиф“ - „Блекбърн“ Диема спорт 2

15.00 „Берое“ - „Черно море“ Диема спорт

15.00 „Реал“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4

16.00 „Венеция“ - „Парма“ МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, турнир в Белград (финал) МАХ Спорт 2

16.30 „Санкт Паули“ - „Байерн“ Диема спорт 3

16.30 „Бохум“ - „Байер“ Нова спорт

17.00 „Уулмърхемптън“ - „Саутхемптън“ Диема спорт

17.15 „Виляреал“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4

17.30 „Левски“ - „Септември“ Диема спорт

17.30 Тенис, турнир в Мец (финал) МАХ Спорт 1

19.00 „Каляри“ - „Милан“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Хебър“ - „Монтана“ МАХ Спорт 2

19.30 „Еспаньол“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4

19.30 „Брайтън“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2

19.30 „Лайпциг“ - „Борусия“ (М) Диема спорт 3

20.00 „Ланс“ - „Нант“ Диема спорт

20.00 Волейбол, „Милано“ - „Гротадзолина“ МАХ Спорт 1

20.00 Максфайт, бойно събитие Нова спорт

21.00 НАК – ПСВ „Айндховен“ Ринг

21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

21.30 „Фортуна“ - „Падерборн“ Диема спорт 3

21.45 „Ювентус“ - „Торино“ МАХ Спорт 3

22.00 „Хетафе“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4

22.00 „Ливърпул“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

22.00 „Анже“ - ПСЖ Диема спорт

22.00 НХЛ, „Уинипег“ - „Далас“ МАХ Спорт 2

00.00 НБА, „Сан Антонио“ - „Юта“ Диема спорт

02.00 UFC, Магни срещу Пратес МАХ Спорт 2



