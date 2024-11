Яжте една шепа от тези плодове на ден за стабилно кръвно налягане и силна памет

Ежедневната консумация на шепа боровинки може значително да подобри здравето ви. Известни с високото си съдържание на антиоксиданти, витамини и фибри, боровинките и други червени плодове като ягоди, малини, къпини и череши са известни със своите ползи за здравето, което ги прави идеални за превенция на заболявания и цялостно благосъстояние.

Проучване, публикувано в Journal of the International Society of Sports Nutrition, установи, че боровинките могат да подобрят кръвното налягане, функцията на ендотела (слой от клетки, покриващи всички кръвоносни съдове, който регулира обмена между кръвния поток и околните тъкани) и артериалната твърдост. Проучване от 2021 г., публикувано в Nutrients, открива, че боровинките могат да подпомогнат управлението на глюкозата и нивата на инсулина.

Друго проучване в Antioxidants установи, че боровинките могат да повишат еластичността на кожата и да намалят нейното отпускане с течение на времето. Проучване в Nutrients установява, че участниците, които консумират само половин чаша боровинки дневно в продължение на 12 седмици, изпитват подобрения в ученето, паметта и изпълнителните функции, като например вземане на решения, планиране, концентрация и управление на задачи.

Според проучването, озаглавено "Добавяне на боровинки в средна възраст за намаляване на риска от деменция", изследователите са наблюдавали по-добра работоспособност в изследваната група, консумирала боровинки, и намаляване на трудностите при използване на паметта в ежедневните дейности.

Това изследване предполага, че редовната консумация на боровинки може да предпази от влошаване на когнитивните способности, ако се започне рано. Въпреки това боровинките не са чудодейно средство за лечение, а генетиката оказва значително влияние върху появата на деменция, съобщава Surrey Live.

Още повече, обширни проучвания показват, че диетата, физическата активност и здравословният начин на живот значително влияят върху засилването или поне запазването на паметта на фона на когнитивното стареене.