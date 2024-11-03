Спорт по тв на 3 ноември

11.50 Колокрос: Европейско първенство в Понтаведра, жени Евроспорт 2

12.30 ЦСКА 1948 - „Берое“ Диема спорт

13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Черно море“ МАХ Спорт 2

13.00 Триатлон: Супертри в Неом Евроспорт 1

13.30 „Наполи“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, „Валенсия“ - „Тенерифе“ Нова спорт

13.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Лейма“ Диема спорт 2

13.40 Колокрос: Европейско първенство в Понтаведра Евроспорт 2

14.30 „Хамбургер“ - „Нюрнберг“ Диема спорт 3

15.00 „Лудогорец“ - „Хебър“ Диема спорт

15.00 „Атлетико“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4

15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк Евроспорт 1

16.00 „Торино“ - „Фиоренина“ МАХ Спорт 3

16.00 „Тотнъм“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2

16.00 „Тулуза“ - „Реймс“ Нова спорт

16.00 Тенис, турнир в Париж, финал МАХ Спорт 1

16.30 „Фрайбург“ - „Майнц“ Диема спорт 3

17.00 „Мъдъруел“ - „Рейнджърс“ Ринг

17.30 „Черно море“ - „Левски“ Диема спорт

17.15 „Барселона“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

18.00 Волейбол, „Славия“ - ЦСКА БНТ 3

18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Челси“ Диема спорт 2

18.30 „Борусия“ (М) - „Вердер“ Нова спорт

19.00 „Верона“ - „Рома“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Черно море“ - „Дея“ МАХ Спорт 2

19.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт 3

19.30 „Севиля“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

20.00 „Ароука“ - „Брага“ Ринг

20.00 НФЛ, „Балтимор“ - „Денвър“ МАХ Спорт 1

20.30 „Ламия“ - ПАОК Диема спорт

20.30 „Атромитос“ - АЕК Нова спорт

21.30 Волейбол, „Перуджа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2

21.45 „Интер“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3

21.45 „Нант“ - „Марсилия“ Диема спорт 2

22.00 „Атлетик“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

22.30 „Порто“ - „Ещорил“ Ринг

22.30 НБА, „Бруклин“ - „Детройт“ Диема спорт 3

23.20 НФЛ, „Грийн Бей“ - „Детройт“ МАХ Спорт 1

01.00 НХЛ, „Минесота“ - „Торонто“ МАХ Спорт 3