Спорт по тв на 3 ноември
11.50 Колокрос: Европейско първенство в Понтаведра, жени Евроспорт 2
12.30 ЦСКА 1948 - „Берое“ Диема спорт
13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Черно море“ МАХ Спорт 2
13.00 Триатлон: Супертри в Неом Евроспорт 1
13.30 „Наполи“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Валенсия“ - „Тенерифе“ Нова спорт
13.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Лейма“ Диема спорт 2
13.40 Колокрос: Европейско първенство в Понтаведра Евроспорт 2
14.30 „Хамбургер“ - „Нюрнберг“ Диема спорт 3
15.00 „Лудогорец“ - „Хебър“ Диема спорт
15.00 „Атлетико“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк Евроспорт 1
16.00 „Торино“ - „Фиоренина“ МАХ Спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Астън Вила“ Диема спорт 2
16.00 „Тулуза“ - „Реймс“ Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Париж, финал МАХ Спорт 1
16.30 „Фрайбург“ - „Майнц“ Диема спорт 3
17.00 „Мъдъруел“ - „Рейнджърс“ Ринг
17.30 „Черно море“ - „Левски“ Диема спорт
17.15 „Барселона“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, „Славия“ - ЦСКА БНТ 3
18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Челси“ Диема спорт 2
18.30 „Борусия“ (М) - „Вердер“ Нова спорт
19.00 „Верона“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Черно море“ - „Дея“ МАХ Спорт 2
19.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт 3
19.30 „Севиля“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
20.00 „Ароука“ - „Брага“ Ринг
20.00 НФЛ, „Балтимор“ - „Денвър“ МАХ Спорт 1
20.30 „Ламия“ - ПАОК Диема спорт
20.30 „Атромитос“ - АЕК Нова спорт
21.30 Волейбол, „Перуджа“ - „Лубе“ МАХ Спорт 2
21.45 „Интер“ - „Венеция“ МАХ Спорт 3
21.45 „Нант“ - „Марсилия“ Диема спорт 2
22.00 „Атлетик“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4
22.30 „Порто“ - „Ещорил“ Ринг
22.30 НБА, „Бруклин“ - „Детройт“ Диема спорт 3
23.20 НФЛ, „Грийн Бей“ - „Детройт“ МАХ Спорт 1
01.00 НХЛ, „Минесота“ - „Торонто“ МАХ Спорт 3