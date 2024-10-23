Спорт по тв на 23 октомври
13.00 „Улсан“ - „Висел“ Диема спорт 3
13.00 „Санфрече“ - „Сидни“ Нова спорт
14.45 „Монтана“ - „Янтра“ Диема спорт
15.00 „Шанхай“ - „Кавазаки“ Диема спорт 3
15.00 „Селангор“ - „Джонбук“ Нова спорт
15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
17.00 „Мохун“ - „Ал Уакра“ Нова спорт
17.30 „Спартак“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт
19.00 „Ал Ахли“ - „Кувейт“ Диема спорт 3
19.45 „Брест“ - „Байер“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Аталанта“ - „Селтик“ Ринг
20.00 Баскетбол, „Апоел“ (Йерусалим) - „Клуж“ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, „Будучност“ - „Бахчешехир“ МАХ Спорт 4
21.00 „Ал Таавун“ - „Алтън Асър“ Нова спорт
21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Болоня“ МАХ Спорт 2
22.00 „Барселона“ - „Байерн“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Лайпциг“ - „Ливърпул“ Ринг
22.00 „Мидълзбро“ - „Шефийлд Юнайтед“ Диема спорт 2
01.00 „Крузейро“ - „Ланус“ МАХ Спорт 4
03.30 „Ботафого“ - „Пенярол“ МАХ Спорт 4