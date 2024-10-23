Спорт по тв на 23 октомври

13.00 „Улсан“ - „Висел“ Диема спорт 3

13.00 „Санфрече“ - „Сидни“ Нова спорт

14.45 „Монтана“ - „Янтра“ Диема спорт

15.00 „Шанхай“ - „Кавазаки“ Диема спорт 3

15.00 „Селангор“ - „Джонбук“ Нова спорт

15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1

17.00 „Мохун“ - „Ал Уакра“ Нова спорт

17.30 „Спартак“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт

19.00 „Ал Ахли“ - „Кувейт“ Диема спорт 3

19.45 „Брест“ - „Байер“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Аталанта“ - „Селтик“ Ринг

20.00 Баскетбол, „Апоел“ (Йерусалим) - „Клуж“ МАХ Спорт 3

20.00 Баскетбол, „Будучност“ - „Бахчешехир“ МАХ Спорт 4

21.00 „Ал Таавун“ - „Алтън Асър“ Нова спорт

21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Болоня“ МАХ Спорт 2

22.00 „Барселона“ - „Байерн“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Лайпциг“ - „Ливърпул“ Ринг

22.00 „Мидълзбро“ - „Шефийлд Юнайтед“ Диема спорт 2

01.00 „Крузейро“ - „Ланус“ МАХ Спорт 4

03.30 „Ботафого“ - „Пенярол“ МАХ Спорт 4