Спортът по тв на 6 октомври

10.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, „Балкан“ - „Миньор“ МАХ Спорт 2

13.00 Триатлон: Супертри в Тулуза Евроспорт 2

13.30 „Ювентус“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Сарагоса“ Диема спорт 2

14.00 „Рос Каунти“ - „Селтик“ Ринг

14.00 Баскетбол, „Гран Канария“ - „Лейма“ Нова спорт

14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, шести етап, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 „Фортуна“ - „Хамбургер“ Диема спорт 3

15.00 „Хебър“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт

15.00 „Жирона“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

15.15 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.30 „Фейенорд“ - „Твенте“ Ринг

15.30 Мотокрос: Световен шампионат, Мотокрос на нациите, първо състезание Евроспорт 2

16.00 „Лацио“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3

16.00 „Астън Вила“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2

16.00 „Челси“ - „Нотингам“ Нова спорт

16.00 Колоездене: Париж - Тур, мъже Евроспорт 1

16.20 Волейбол, „Милано“ - „Лубе“ МАХ Спорт 1

16.30 „Хайденхайм“ - „Лайпциг“ Диема спорт 3

17.15 „Алавес“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

17.20 Конен спорт, Лига на нациите БНТ 3

17.30 „Спартак“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

17.30 Конен спорт: Лига на нациите в Барселона, прескачане на препятствия Евроспорт 2

17.45 „Аякс“ - „Грьонинген“ Ринг

18.00 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

18.30 „Айнтрахт“ - „Байерн“ Диема спорт 3

18.30 „Брайтън“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2

19.00 „Монца“ - „Рома“ МАХ Спорт 3

19.00 „Левадиакос“ - ПАОК Нова спорт

19.30 „Севиля“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

20.00 „Лудогорец“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт

20.00 „Национал“ - „Бенфика“ Ринг

20.00 НФЛ, „Хюстън“ - „Бъфало“ МАХ Спорт 2

20.30 „Панатинайкос“ - „Олимпиакос“ Диема спорт 3

20.30 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1

21.00 Наскар, състезание в Алабама МАХ Спорт 1

21.00 Мотокрос: Световен шампионат, Мотокрос на нациите, трето състезание Евроспорт 2

21.45 „Фиорентина“ - „Милан“ МАХ Спорт 3

21.45 „Ница“ - ПСЖ Диема спорт 2

22.00 „Реал Сосиедад“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

22.30 „Порто“ - „Брага“ Ринг

22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, четвърти ден Евроспорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, трети ден Евроспорт 2

23.20 НФЛ, „Сиатъл“ - „Ню Йорк“ МАХ Спорт 2