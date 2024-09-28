Спортът по тв на 28 септември

10.00 Мото GP, спринт МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

13.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, общ старт, жени Евроспорт 1

14.00 „Регенсбург“ - „Кайзерслаутерн“ Диема спорт

14.00 „Хамбургер“ - „Падерборн“ Диема спорт 3

14.30 „Нюкасъл“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2

14.30 „Дарби Каунти“ -“ „Норич“ Нова спорт

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 „Удинезе“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

15.00 „Хетафе“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4

15.30 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

16.00 Супербайк: Световен шампионат в Арагон, първо състезание Евроспорт 2

16.30 „Волфсбург“ - „Щутгарт“ Диема спорт 3

17.00 „Локомотив“ (Пд) - „Крумовград“ Диема спорт

17.00 „Арсенал“ - „Лестър“ Диема спорт 2

17.00 „Челси“ - „Брайтън“ Нова спорт

17.15 „Райо Валекано“ - „Леганес“ МАХ Спорт 4

17.15 Голф: Купата на президентите, Монреал, трети ден Евроспорт 2

17.30 „Вилем II” - ПСВ „Айндховен“ Ринг

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

19.00 „Дженоа“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, „Ховентуд“ - „Мурсия“ Нова спорт

19.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1

19.30 „Реал Сосиедад“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4

19.30 „Уулвърхемптън“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

19.30 „Байерн“ - „Байер“ Диема спорт 3

19.45 НЕК - „Фейенорд“ Ринг

20.00 „Черно море“ - ЦСКА Диема спорт

21.00 Снукър: Бритиш оупън, полуфинал Евроспорт 1

21.30 „Пройсен“ - „Шалке“ Нова спорт

21.30 Волейбол, „Лубе“ - „Падова“ МАХ Спорт 1

21.45 „Болоня“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

21.45 „Барнзли“ - „Стокпорт“ Диема спорт 2

22.00 „Осасуна“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 „Монако“ - „Монпелие“ Диема спорт 3

22.00 UFC, Моикано срещу Беноа Сен Дени МАХ Спорт 2

22.30 „Бенфика“ - „Жил Висенте“ Ринг

02.00 НХЛ, „Детройт“ - „Питсбърг“ МАХ Спорт 2