Спорт по тв на 23 септември

10.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, часовник Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 3

12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 2

15.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, младежи до 23 години, часовник Евроспорт 1

17.30 "Крумовград" - "Ботев" (Вр) Диема спорт

20.00 "Арда" - "Ботев" (Пд) Диема спорт

21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.30 "Уеска" - "Кордоба" МАХ Спорт 2

21.45 "Аталанта" - "Комо" МАХ Спорт 3

22.00 "Бетис" - "Майорка" МАХ Спорт 4

04.00 НХЛ, "Юта" - "ЛА Кингс" МАХ Спорт 2