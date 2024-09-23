Спорт по тв на 23 септември
10.15 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, юноши, часовник Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 3
12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 2
15.45 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, младежи до 23 години, часовник Евроспорт 1
17.30 "Крумовград" - "Ботев" (Вр) Диема спорт
20.00 "Арда" - "Ботев" (Пд) Диема спорт
21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.30 "Уеска" - "Кордоба" МАХ Спорт 2
21.45 "Аталанта" - "Комо" МАХ Спорт 3
22.00 "Бетис" - "Майорка" МАХ Спорт 4
04.00 НХЛ, "Юта" - "ЛА Кингс" МАХ Спорт 2
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