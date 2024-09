Взривените пейджъри на "Хизбула" идват от България?

Българска фирма е организирала доставката от Тайван и последвалата продажба на заредените с експлозиви пейджъри на ливанската групировка "Хизбула", твърдят източници на унгарската електронна медия Telex.



Компанията Norta Global Ltd., базирана в София, е собственост на норвежко физическо лице. Подобно на унгарската фирма BAC Consulting Ltd., която също бе замесена в скандала, тя е регистрирана към централен доставчик на услуги. На адреса на доставчика има регистрирани общо 196 компании. Norta Global Ltd е основана през април 2022 година. На хартия се занимава с управление на проекти, но се предполага, че не произвежда нищо.



Именно базираната в София компания е тази, закупила пейджърите, които впоследствие са продадени на "Хизбула", а унгарската фирма "всъщност не е направила нищо". Устройствата никога не са били в Унгария, уверяват запознати източници със случая. Последната информация бе официално потвърдена и от правителството в Будапеща. "Унгарските власти установиха, че въпросната компания е посредническа фирма, няма производствени мощности в Унгария, има само един управител на посочения адрес и въпросните устройства никога не са били в страната. Случаят не представлява риск за националната сигурност на Унгария", обяви в сряда следобед Золтан Ковач, държавен секретар по международните комуникации.



Стотици бойци на "Хизбула" бяха сериозно ранени при поредица от мистериозни експлозии в Ливан във вторник, когато бяха задействани експлозиви, скрити в пейджъри. Този вид устройства отдавна са заменени от мобилни телефони в повечето части на света, но все още се използват на много места, като например болници. Членовете на "Хизбула" също ги използват вместо телефони.



Главният изпълнителен директор на Gold Apollo, която разпространява устройството, проведе пресконференция в сряда, на която обяви, че пейджърите AR-924, поръчани от "Хизбула", са произведени по лиценз от компания, наречена BAC. Първоначално бе съобщено, че това е европейска компания с офис в Тайпе, Тайван. По-късно обаче BAC Consulting Ltd. от Будапеща бе специално посочена като компания, отговорна за производството и разпространението на пейджърите.



Според източници на Telex BAC Consulting Ltd е била просто посредник в сделката. Самата фирма реално не е извършвала никаква дейност, дори няма офис, а е регистрирана само на адреса на централен доставчик на услуги.



Източници, запознати със случая, уточняват, че управляващият директор на BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо е работила с българска компания Norta Global Ltd. Въпреки че на хартия договорът с Gold Apollo е сключен от BAC Consulting, всъщност зад сделката стои Norta Global Ltd.



Все още не е известно доколко Кристиана Барсони-Арчидиаконо може да е била информирана като посредник, но по информация на медията е "сигурно", че тя е действала само като посредник, а унгарската фирма е била необходима само за прикриване на българската нишка.



"Според водещи международни вестници хилядите пейджъри, поръчани от ливанската терористична организация "Хизбула", вероятно са били модифицирани по време на транзита – всеки един от тях вероятно е бил оборудван с малко взривно устройство и механизъм за задействането му", обобщава Telex.