Нов вирус предизвика смъртоносни мозъчни инфекции, пренасят го кърлежи

Нов вирус, пренасян от кърлежи, който може да предизвика смъртоносни мозъчни инфекции, е открит при хора за първи път, пише Дарик, позовавайки се на The Sun.



Вирусът е обозначен като WELV и е открит за първи път при пациент, който е бил лекуван в град Джинжоу, Китай, през 2019 г. Данните обаче са представени сега в медицинските журнали.



Вирусът, пренасян от кърлежи, може потенциално да достигне до мозъка и да предизвика кома.



61-годишният мъж, споменат в доклада, развива треска, главоболие и повръщане пет дни след посещение на парк в голямата влажна зона на Вътрешна Монголия.



Той споделил на лекарите, че е бил ухапан от кърлежи в парка и са му предписани антибиотици.



Когато лекарствата не успяват да облекчат симптомите му, медиците разбират, че мъжът страда от вирусна инфекция, а не от бактериална.



Кръвните тестове са идентифицирали неизвестен досега ортонаировирус, група от свързани вируси, предавани от кърлежи.



Кримско-конгоанската хеморагична треска е рядък, но по-известен ортонаировирус, който убива една трета от заразените.



В статия в The New England Journal of Medicine, експертите казват, че WELV не е бил открит при животни или хора преди този случай.



След като откриват вируса в кръвта на пациента, изследователите започнали да го търсят в кърлежи и животни в Северен Китай.



Те установяват, че пет различни вида кърлежи могат да носят вируса, но кърлежът Haemaphysalis concinna, който се среща главно в Русия и Източна Европа, се оказва положителен най-често.



Учените са установили, че хората с WELV инфекции изпитват общи симптоми като треска, замаяност, главоболие, неразположение, болки в гърба, гадене, повръщане и диария.



Лабораторните резултати разкриват, че заразените може да страдат от увреждане на тъканите и проблеми със съсирването на кръвта.



Един пациент, заразен с WELV, е изпаднал в кома и е имал високо ниво на бели кръвни клетки около мозъка и гръбначния мозък, ясен индикатор за тежка инфекция. Когато експертите инжектирали вируса в лабораторни мишки, те открили, че може да причини тежки, често фатални инфекции, засягащи множество органи, включително мозъка.