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Спорт по тв на 23 юни

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Спорт по тв на 23 юни
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10.00 Волейбол: Франция – Бразилия - МАХ Спорт 2

12.30 Маунтинбайк: Световна купа в Кран Монтана, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

13.00 Волейбол: Лига на нациите (малък финал) - МАХ Спорт 2

13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

14.00 Волейбол: Япония – САЩ - МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Национален шампионат на Испания в Мадрид, общ старт, мъже Евроспорт 1

15.00 Тенис: Турнир в Хале (финал) - МАХ Спорт 3

15.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Друскининкай - Евроспорт 2

15.30 Маунтинбайк: Световна купа в Кран Монтана, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1

16.00 Формула 1: Гран при на Испания - Диема спорт 2

16.30 Волейбол: Лига на нациите (финал) - МАХ Спорт 2

18.00 Фехтовка: Европейско първенство в Базел - Евроспорт 2

19.30 Футбол: Ла лига2 плейоф, Еспаньол – Овиедо - МАХ Спорт 4

20.15 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2

21.30 Волейбол: Сърбия – Словения - МАХ Спорт 2

21.30 Наскар: Състезание в Ню Хампшир - МАХ Спорт 1

22.00 ЕВРО 2024: Швейцария – Германия – Диема, Диема спорт 3

22.00 ЕВРО 2024: Шотландия – Унгария - БНТ 1, БНТ 3

01.00 Копа Америка: САЩ – Боливия - МАХ Спорт 3

04.00 Копа Америка: Уругвай – Панама - МАХ Спорт 3

#спорт

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