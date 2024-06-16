Спортът по ТВ на 16 юни

11.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 2

11.45 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2

12.00 Волейбол, Турция – Бразилия МАХ Спорт 2

13.00 Тенис, турнир в Херцогенбош (финал) МАХ Спорт 3

14.00 Тенис, турнир в Щутгарт (финал) МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 2

15.30 Волейбол, Китай – Полша МАХ Спорт 2

16.00 Полша – Нидерландия БНТ 1, БНТ 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, пети етап, мъже Евроспорт 2

19.00 Словения – Дания Диема спорт 3

19.30 Баскетбол, „Реал“ - „Мурсия“ Диема спорт

22.00 Сърбия – Англия БНТ 1, БНТ 3

02.00 Наскар, състезание в Айова МАХ Спорт 1