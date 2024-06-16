Спортът по ТВ на 16 юни
11.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 2
11.45 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 2
12.00 Волейбол, Турция – Бразилия МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Херцогенбош (финал) МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Щутгарт (финал) МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Волейбол, Китай – Полша МАХ Спорт 2
16.00 Полша – Нидерландия БНТ 1, БНТ 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, пети етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Словения – Дания Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, „Реал“ - „Мурсия“ Диема спорт
22.00 Сърбия – Англия БНТ 1, БНТ 3
02.00 Наскар, състезание в Айова МАХ Спорт 1
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