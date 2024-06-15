Спортът по ТВ на 15 юни

09.30 Волейбол, Италия – САЩ МАХ Спорт 3

11.30 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3

11.50 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, жени Евроспорт 2

12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3

13.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1

13.20 Волейбол, Япония – Сърбия МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

14.45 Супербайк: Световен шампионат в Мизано, първо състезание Евроспорт 1

15.30 Волейбол, Китай – Турция МАХ Спорт 4

16.00 Унгария – Швейцария Диема спорт 3

16.00 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1

16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

17.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 2

19.00 Испания – Хърватия БНТ 1, БНТ 3

22.00 Италия – Албания Диема спорт 3

02.30 WGP 76, бойно събитие от Южна Америка Диема спорт

03.00 НХЛ, „Едмънтън“ - „Флорида“ МАХ Спорт 1