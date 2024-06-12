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Тргедия в Черноморец! 4-годишно момиченце се удави в басейн

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Тргедия в Черноморец! 4-годишно момиченце се удави в басейн
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4 годишно момиченце, оставено без надзор, се е удавило в басейна към семеен хотел в Черноморец, съобщиха от ОД МВР - Бургас.

Сигнал за инцидента е получен около 18,17 ч. днес, като към местопроизшествието се отправила следствено-оперативна група.

В резултат на полицейските действия е констатирано, че момиченцето пребивавало в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в обект.

Останало без надзор е паднало в басейна, който бил без спасител.

По случая е образувано досъдебно производство.

#Черноморец #удавено #момиченце

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