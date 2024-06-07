Спортът по ТВ на 7 юни
09.30 Волейбол, Бразилия – Словения МАХ Спорт 1
11.00 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
13.20 Волейбол, Япония – Полша МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.30 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 1
16.25 Колоездене: "Критериум Дофине", шести етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Волейбол, Куба – Италия МАХ Спорт 1
18.30 Чехия – Малта Диема спорт 2
20.00 Минифутбол, полуфинал на европейското БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", втори ден Евроспорт 2
21.30 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
21.45 Англия – Исландия Диема спорт 2
21.45 Германия – Гърция Диема спорт
21.45 Полша – Украйна Диема спорт 3
21.45 Шотландия – Финландия Нова спорт
03.00 Волейбол, САЩ – Сърбия МАХ Спорт 1
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