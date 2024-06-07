  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +24
Пловдив: +22 / +29
Варна: +18 / +24
Сандански: +22 / +24
Русе: +22 / +25
Добрич: +18 / +24
Видин: +22 / +25
Плевен: +22 / +24
Велико Търново: +19 / +29
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +18 / +22

Спортът по ТВ на 7 юни

  • Сподели в:
  • Viber
Спортът по ТВ на 7 юни
A A+ A++ A

09.30 Волейбол, Бразилия – Словения МАХ Спорт 1
11.00 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
13.20 Волейбол, Япония – Полша МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.30 Тенис, Ролан Гарос Евроспорт 1
16.25 Колоездене: "Критериум Дофине", шести етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Волейбол, Куба – Италия МАХ Спорт 1
18.30 Чехия – Малта Диема спорт 2
20.00 Минифутбол, полуфинал на европейското БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", втори ден Евроспорт 2
21.30 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
21.45 Англия – Исландия Диема спорт 2
21.45 Германия – Гърция Диема спорт
21.45 Полша – Украйна Диема спорт 3
21.45 Шотландия – Финландия Нова спорт
03.00 Волейбол, САЩ – Сърбия МАХ Спорт 1

#спорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Одобрявате ли забраната за реклама на хазарт в медиите
Виж резултатите